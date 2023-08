El truco para recuperar el nombre y logo de Twitter en Android e iOS.

Ha transcurrido algo más de una semana desde que Elon Musk anunciara la reconversión de Twitter en X y, salvo la resistencia que todavía no haya actualizado la aplicación, el resto de los más de 530 millones de usuarios que posee la red social ha visto desaparecer el conocido pájaro azul (o blanco sobre un fondo azul, según) y aparecer en su lugar el discutido nuevo logo con la X. El nombre aún no ha cambiado, que todo llegará, pero tanto en las apps como en la versión web todo es X ahora. Curiosamente, la app en Google Play aún se presenta bajo el logo clásico.

Está por ver hacia dónde lleva la apuesta de Musk por reorientar Twitter hacia una superapp con todo tipo de servicios, pero lo que no ha convencido demasiado es el cambio de nombre e imagen corporativa. Y aunque, al igual que en la vida, el cambio es inevitable muchos usuarios pueden echar de menos el familiar logo que les ha acompañado durante años y les gustaría poder seguir con él. Hasta cierto punto, es posible.

Tanto en Android como en iOS existe una forma sencilla de recuperarlo y que entre el listado de apps continúe el pájaro en lugar de la X, también con el nombre que queramos. Para la versión web aún no existe ninguna opción que podamos recomendar. En los últimos días ha obtenido repercusión una extensión para el navegador Chrome que cambiaba la X por el pájaro, pero al examinarla comprobamos que traía software no deseado, por lo que la única recomendación posible es no emplearla. En la tienda de extensiones de Chrome se puede encontrar alguna otra opción, pero con una base de usuarios tan reducida que no es posible valorar su seguridad.

La situación es diferente en Android e iOS. En el sistema operativo de Google, algunas aplicaciones de tipo launcher permiten cambiar el nombre y los iconos de las apps instaladas y así recuperar el Twitter clásico. En iOS, es una app de Apple que viene preinstalada con el sistema operativo la que da esta opción.

Cómo recuperar el logo clásico de Twitter en Android

Un launcher es un tipo de aplicación que proporciona la interfaz de usuario principal en el sistema operativo Android. Es, para entendernos, la pantalla de inicio que permite a los usuarios acceder y organizar sus aplicaciones, widgets y elementos del sistema en sus dispositivos Android, más los extras que cada desarrollador quiera añadir.

Uno de los más populares es Nova Launcher, que cuenta con más de 50 millones de instalaciones y una valoración de los usuarios de 4,5 sobre 5. Teniendo instalado Nova Launcher y habiendo descargado una imagen con el logo de antiguo Twitter, debes seguir estos pasos sustituir la X:

Mantén presionado el icono de X para acceder al menú emergente.

para acceder al menú emergente. Toca en el lápiz para editar el acceso directo. Twitter aún mantiene su nombre como app, pero desde la ventana Editar acceso directo podrás cambiarlo si es necesario en algún momento. Para sustituir el logo, pulsa sobre él en esta misma ventana.

para editar el acceso directo. Twitter aún mantiene su nombre como app, pero desde la ventana podrás cambiarlo si es necesario en algún momento. Para sustituir el logo, en esta misma ventana. A continuación selecciona Aplicaciones .

. Según donde tengas descargada la imagen con el logo, escoge entre Archivos , Drive o Fotos .

, o . Pulsa en la imagen con el logo y a continuación en Hecho .

y a continuación en . Toca de nuevo en Hecho y habrás terminado.

Cómo volver al logo del pájaro azul de Twitter en un iPhone

Los Shortcuts o Atajos de iOS, anteriormente conocidos como Workflow, son una característica que permite a los usuarios de dispositivos iPhone e iPad crear acciones personalizadas y automatizaciones para simplificar tareas comunes o combinar varias acciones en una sola. La aplicación Atajos viene preinstalada en dispositivos iOS desde la versión 12 de iOS y con ella puedes cambiar el nombre e icono de las apps instaladas siguiendo estos pasos: