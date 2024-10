La española PLD Space presenta su proyecto Lince, primera cápsula tripulada desarrollada por una empresa privada en Europa

La empresa española PLD Space ha presentado su plan estratégico en el evento Beyond_, celebrado en su nueva sede central en el marco del primer aniversario del lanzamiento exitoso de Miura 1. Durante la jornada, la compañía ha revelado el avanzado estado del programa Miura 5, cumpliendo los hitos que le permitirán iniciar la campaña de lanzamiento a finales de 2025.

En la presentación, PLD Space ha desvelado sus proyectos de futuro a medio y largo plazo: Miura Next, su nueva familia de grandes lanzadores reutilizables, y Lince, la primera cápsula privada tripulada en Europa, consolidándose como un referente en la industria a nivel mundial. “Vamos a ser capaces de lanzar cualquier tipo de carga que pueda ser útil en el mercado, ofreciendo soluciones de transporte espacial a toda la demanda”, ha señalado el presidente ejecutivo de la compañía, Ezequiel Sánchez.

Tras el exitoso vuelo de Miura 1 el 7 de octubre de 2023, PLD Space ha continuado desarrollando su capacidad tecnológica e industrial, alcanzando importantes hitos en el diseño y fabricación de estructuras, tecnología de propulsión o en los sistemas de reutilización, aspectos que se reflejarán e impulsarán el lanzador Miura 5.

Así, durante el último año, la compañía ha dado grandes pasos con el desarrollo de Miura 5. En este sentido, el CEO y cofundador de la compañía, Raúl Torres, ha destacado el motor TEPREL-C, la cuarta generación de su motor de desarrollo propio, testado en vuelo con Miura 1. Este hito consolida a la empresa como una de las tres únicas compañías en Europa capaces de desarrollar motores de combustible líquido.

“El motor TEPREL-C, con un empuje de 190 kN, es el corazón del Miura 5, diseñado y desarrollado 100% por PLD Space para ofrecer fiabilidad, estabilidad y eficiencia en costes. Además, este sistema incorpora una turbobomba de alto rendimiento, que también ha sido creada por nuestra compañía, demostrando que somos capaces de crear tecnología al alcance de muy pocas empresas en el mundo”, ha afirmado Raúl Torres.

La compañía también ha presentado el nuevo sistema de reentrada y recuperación que aplicará en el modelo Miura 5 1.2, una versión evolucionada del lanzador con mayores prestaciones a órbita y un incremento sustancial de la carga de pago. Este sistema, que permite el aterrizaje del cohete, conseguirá mejorar los costes operativos y la cadencia de vuelo del lanzador.

Una fábrica de lanzadores de vanguardia

PLD Space ha celebrado el evento Beyond_ en su nueva planta de producción de 12.500 m² en Elche (Alicante), la única de su tipo en España y una de las más avanzadas de Europa. Esta fábrica avanzada combina las últimas técnicas de producción y automatización con los procesos industriales más maduros del mercado, garantizando la máxima precisión y calidad en cada fase del proceso. La planta tiene capacidad para fabricar seis lanzadores completos Miura 5 para 2025, así como 60 motores Teprel-C para el mismo año.

Para asegurar la fiabilidad de sus proyectos, toda creación pasa por un proceso exhaustivo que cubre todas las etapas, desde el diseño hasta el lanzamiento. El director de Desarrollo de Negocios y cofundador de PLD Space, Raúl Verdú, ha añadido “MIURA 5 está diseñado para ofrecer servicios de lanzamiento fiables, personalizado y de alta frecuencia por lo que, para asegurar una propuesta de valor real, estamos utilizando tecnología testada en MIURA 1 y tenemos un control de órbita a través de un calendario de lanzamiento y parámetros de misión que ofrecen una experiencia de cliente de primer nivel”.

Respecto al negocio, Verdú ha subrayado que a fecha de hoy la empresa ha recibido interés comercial por valor de más de 596 millones de euros y que los primeros vuelos comerciales de Miura 5 tendrán lugar en 2026.

Ahora, el objetivo es el acceso al espacio gracias a una nueva familia de grandes lanzadores y la primera cápsula tripulada privada de Europa. “Queremos ofrecer al mercado una capacidad de transporte espacial completa cubriendo el 100% de las necesidades de vuelo”, ha subrayado el CEO y cofundador de PLD Space, Raúl Torres, durante su intervención.

Para cubrir esa demanda que actualmente está desatendida por la industria, la compañía ha presentado su nueva familia de grandes lanzadores Miura Next, que se compone Miura Next, Miura Next Heavy y Next Super Heavy, con capacidad de colocar hasta 53 toneladas en órbita. La compañía prevé realizar el primer vuelo de Miura Next en 2030. La tecnología desarrollada se irá transfiriendo a los siguientes modelos de la gama Miura Next. “Miura Next Super Heavy será uno de los cohetes más potentes del mundo, capaz de lanzar más de 16 toneladas a la Luna y 13 toneladas a Marte en su versión no recuperable, así como 3,6 toneladas a la Luna y 2,4 toneladas a Marte en su versión recuperable”, ha indicado Torres.

Con el mismo objetivo, PLD Space ha dado un paso más allá completando su oferta de transporte espacial con Lince, la primera cápsula tripulada desarrollada en Europa por una empresa privada con una capacidad de ocho metros cúbicos. Este programa permitirá que Europa cuente con la capacidad de llevar astronautas al espacio y devolverlos a la Tierra, consolidando la soberanía tecnológica europea en misiones tripuladas.

Los primeros ensayos de Lince arrancarán en 2025 para realizar su primer vuelo de prueba no tripulado con Miura 5 en 2028 desde el puerto espacial europeo CSG (Guayana Francesa), con el objetivo de alcanzar el primer vuelo orbital en 2030. “Tenemos el convencimiento de que estamos desarrollando una compañía con la solidez necesaria para abordar el reto de ofrecer un acceso total al espacio”, ha concluido Ezequiel Sánchez.

Spark: un compromiso con el futuro

Como parte de su misión de hacer el espacio accesible para todos, PLD Space ha dado a conocer los primeros resultados de su programa SPARK, que proporcionará servicios de lanzamiento gratuitos para proyectos científicos y tecnológicos desarrollados por estudiantes y centros de investigación. La primera mujer astronauta española, Sara García-Alonso, subió al escenario para presentar esta misión, destacando su enfoque para “animar a la sociedad a soñar a lo grande”. Tras haber cerrado el plazo de inscripción a entidades comerciales y de investigación, el programa ha recibido 98 candidaturas procedentes de 24 países, aunque la convocatoria sigue abierta para colegios, institutos y centros de Formación Profesional hasta el 15 de noviembre.