Este es el motivo por el que debes descargarte una aplicación si te compras un dispositivo

Es un engorro, hay que asumirlo. Cuando nos compramos cualquier dispositivo tecnológico, desde unos cascos, hasta una estación de carga o una bicicleta eléctrica, la mayoría requiere la descarga de una aplicación para funcionar correctamente.

Y para ello hay que registrarse, probablemente abrir una cuenta, poner datos personales y, aunque en general la protección es firme y los datos son muy genéricos, puede que no sea algo que disfrutemos. Pero tiene sentido. Vamos con un ejemplo.

Descargarse una app para usar unos cascos, nos permite ecualizar el sonido, personalizar las salidas de audio de acuerdo con los distintos usuarios, vamos lo lógico, pero ¿para qué quiero la aplicación de una bicicleta eléctrica? Respuesta corta, para mejorar sus prestaciones. Respuesta larga: hablamos con los responsables de desarrollo de la app de Engwe, uno de los principales fabricantes de bicicletas eléctricas.

Lo que han conseguido en Engwe, es mejorar, primero, la experiencia de conectividad, que se hace con un solo toque. Gracias a ello, el primer pantallazo muestra la batería, la autonomía y el modo de velocidad.

Luego contamos con seguimiento de rutas y datos. Podemos registrar y, más importante aún, compartir las rutas, reproducirlas, consulta mapas de calor y estadísticas semanales/mensuales como la distancia total, la velocidad media y las calorías quemadas.

Una aplicación funciona actualizando todo el sistema gracias tanto al trabajo de ingenieros como a las sugerencias de los usuarios. Y una de las principales en este sentido es la seguridad. La app de Engwe, por ejemplo, crea alertas de geocercado y antirrobo. Gracias a ello recibe notificaciones instantáneas si la bicicleta se sale de una zona determinada.

Otra capacidad con la que cuenta esta app y parte de las sugerencias de los usuarios es la creación de una comunidad de ciclistas en la que se publican actualizaciones, se comparten rutas y sugerencias para mejorar el tráfico en la ciudad o hacia determinados destinos.

También cuenta con navegación por voz que nos permite recibir instrucciones paso a paso, en diferentes idiomas y una integración con Apple Health y Google Fit con el propósito de sincronizar rutas y detectar calorías para establecer objetivos de salud.

Una app también debe tener en cuenta el uso que se le dará al dispositivo, aunque no esté conectado a la red, es decir, cuando parece que la propia app no debería funcionar. La aplicación de Engwe permite utilizar mapas sin conexión y localización ampliada, lo que significa que podemos compartir nuestra ubicación, en caso de emergencia. Y, a propósito de esto: esta aplicación reduce la posibilidad de robos gracias a la posibilidad de activarla, pero también de bloquearla de modo remoto. Si alguien la coge sin permiso, el sistema no solo alerta de su movimiento, también nos permite bloquear los pedales.

Y, al actuar de forma remota, si alguien que no conoce el funcionamiento la está utilizando, con nuestro permiso, podemos activar las luces o la asistencia al pedaleo directamente desde la app y a distancia. Aunque estemos en otro país.

En este sentido, la bicicleta cuenta con un sistema IoT + Bluetooth que, básicamente, bloquea la transmisión para que nadie pueda llevársela. Conclusión: una aplicación, su software, tiene el objetivo de mejorar el hardware o, en pocas palabras, una app debe hacer que el dispositivo sea mejor.