Jovavi Jetspeed: el nuevo sistema que reduce a la mitad el tiempo de embarque en aviones

Es, sin duda, uno de los mayores problemas a la hora de irse de vacaciones o simplemente coger un vuelo: las largas horas de cola para llegar a la manga y luego el tiempo que “gastamos” en colocar nuestro equipaje y ocupar los asientos. Todo eso podría desaparecer si Jovari Jetspeed se hace realidad.

El fabricante de automóviles Jovari, planea revolucionar los viajes aéreos con un sistema de embarque que hace que los pasajeros se suban a sus asientos directamente en las puertas de embarque en cilindros gigantes. Y los vídeos de este nuevo sistema se están haciendo virales en redes.

Introducing the "Supersonic Airport"



Supersonic flight is coming back thanks to @bscholl@boomaero, but for many flights you spend more time getting to, through, and from the airport than actually flying.



Jovari Jetspeed™ fixes that -- a patent-pending, modular airport +… pic.twitter.com/fMBbApKGWl