Elon Musk lanza una IA para menores: Baby Grok

Los estudios vinculados a las redes sociales y salud mental, sobre todo en la infancia y adolescencia, son numerosos y todos llegan a la misma conclusión: tienen un impacto negativo. Tanto que hasta el propio Elon Musk declaró en una entrevista que “el uso excesivo de las redes sociales es perjudicial para los niños, ya que existe una competencia extrema entre las IA de las redes sociales para maximizar la dopamina”.

