Este es el pueblo español de Jeff Bezos y la relación que tiene con el fundador de Amazon

España es un país en el que tienen su origen grandes celebridades y figuras importantes de la historia. Quevedo o Bécquer, Rafa Nadal, Picasso... Varios nombres ilustren llevan el territorio español entre su procedencia. Pero también otras personas de alto poder adquisitivo como directivos de grandes compañías tecnológicas. Es el caso de Jeff Bezos, fundador de Amazon que guarda relación con el pueblo de Villafrechós (Castilla y León).

Villafrechós es un municipio de Valladolid de unos 500 habitantes. Atravesado por el río Navajos, limita con otros pueblos como Barcial de la Loma, Palazuelo de Vedija o Morales de Campos. Pueblos poco conocidos y que forman parte de la llamada "España Vaciada", pero cada uno cuenta con su encanto. En Villafrechós, por ejemplo, se puede encontrar la Iglesia de San Cristobal, el Convento de Santa Clara (de estilo gótico) e incluso molinos de viento.

Esta es la relación de Jeff Bezos con un pueblo de España

Accionista mayoritario de Amazon, este magnate nació en Albuquerque, en Nuevo México (Estados Unidos). Pero la relación del empresario con el pueblo vallisoletano viene desde hace más de cien años, dada por su abuelo paterno, Salvador Bezos. Este nació en noviembre de 1906 en Villafrechós, pero años más tarde, tuvo que emigrar a Cuba, donde se casó y tuvo a Miguel Ángel Bezos, quien a su vez, años después, conoció a la madre biológica de Jeff, que lo había tenido con solo diecisiete años. Así, lo adoptó.

En aquel momento, el fundador de Amazon tenía por ese entonces cuatro años y recibió el apellido de origen castellano. Luego, la familia se mudó al sur de Estados Unidos, donde creció y se formó como empresario. Pero la relación se ha ido estrechando con el tiempo. El padre del multimillonario recibió en 2013 la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio en Valladolid, a menos de que era entonces ministro de Cultura, José Ignacio Wert.

Unos años antes, en 2011, la familia Bezos estuvo en el municipio durante una semana, aunque en aquel momento, la gente local no le conocía. "Llamaba la atención todo el despliegue, no es algo común verlo en un pueblo. Pero ellos eran personas normales, sencillas. Luego ya nos enteramos que era el dueño de Amazon", relató el alcalde de Villafrechós, Miguel Ángel Gómez, en declaraciones a EFE, quien aseguraba que "tanto su padre como su madre son dos personas encantadoras, tuve mucho trato ese día con ellos". "Les envié el acta de nacimiento de sus antecesores y me respondieron con una carta de agradecimiento", sentenció Gómez. En los últimos años, a Bezos le han propuesto levantar una residencia de ancianos, ya que "vendría bien en una zona muy envejecida".