El excéntrico y explosivo Squirrel With a Gun también se lanzará en PlayStation y Xbox

Tal y como venían amenazando, Maximum Entertainment y Dee Dee Creations han publicado ‘Squirrel with a Gun’, un extravagante videojuego de disparos para PC, que además está cosechando muy buenas críticas. Pero esto no acaba aquí, puesto que la aventura de la ardilla delincuente también ha confirmado versiones para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Se trata de un título inusual, aunque tampoco demasiado sorprendente, en el cual un animal encuentra utilidad a las armas para lograr sus diferentes objetivos a tiro limpio.

Ardilla con pistola, ametralladora, lanzacohetes, explosivos….

En el universo de los videojuegos tampoco es extraño que criaturas aparentemente tiernas oculten terribles intenciones. Este, al menos, es el caso de nuestra protagonista, una ardilla con especial predilección por las armas de fuego. La pequeña criatura, en principio indefensa, en realidad está perfectamente capacitada para usar un arma y mucho más. A través de una serie de secciones de plataformas, el personaje principal de ‘Squirrel With a Gun’, por ejemplo, puede utilizar el retroceso del arma para recorrer mayores distancias o alcanzar zonas elevadas que de otro modo estarían fuera de su rango de alcance.

