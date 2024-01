La foto de 1.000 años que toma la Cámara del Milenio.

Cerca de la ciudad de Tucson, en la colina Tumamoc, un grupo de investigadores ha instalado la primera Cámara del Milenio. Esta no es una cámara convencional, sino un dispositivo diseñado para capturar una imagen del paisaje y los cambios que experimentará hasta el año 3023 mediante una exposición a la luz de 1.000 años. El dispositivo ha sido concebido por el filósofo Jonathon Keats, investigador asociado en el College of Fine Arts de la Universidad de Arizona, y un grupo de investigadores de Desert Laboratory de Tumamoc Hill, uno de los sitios de investigación ecológica más antiguos de Estados Unidos con 120 años de historia. Situada junto a un banco en un camino con vistas hacia el vecindario de Star Pass, el objetivo es incitar a los transeúntes a detenerse y reflexionar sobre lo que el futuro podría deparar.

Para poder tomar la imagen del paisaje enfrente de la cámara, Keats decidió utilizar un pigmento que la luz del sol desvanece y diseñó un dispositivo sencillo basado en la tradicional cámara estenopeica. A través de un agujero del tamaño de un alfiler en una delgada lámina de oro de 24 quilates, la luz se filtra en un pequeño cilindro de cobre, la cámara, montado en la parte superior de un poste de acero.

Cámara del Milenio en Tumamoc Hill. The Desert Laboratory.

A lo largo de 10 siglos, la luz solar reflejada desde el paisaje de Tucson desvanecerá lentamente una superficie fotosensible recubierta con muchas capas delgadas de almadén rosa, un pigmento de pintura al óleo. El color se desvanece más donde la luz es más brillante, imprimiendo muy lentamente una imagen positiva única que con el tiempo revelará dinámicas que van desde el desarrollo urbano hasta el cambio climático. Cuando los humanos del futuro abran la cámara en 1,000 años, verán una imagen de exposición extremadamente larga de Tucson a través de todas sus futuras iteraciones.

“Es fácil imaginar que las personas dentro de 1,000 años podrían ver una versión de Tucson que sea mucho peor que la que vemos hoy, pero el hecho de que podamos imaginarlo no es algo malo. En realidad, es algo bueno, porque si podemos imaginar eso también podemos imaginar qué más podría suceder y podría motivarnos a tomar medidas para dar forma a nuestro futuro”, ha explicado Keats a Arizona News.

Cámara del Milenio. University of Arizona College of Fine Arts.

Si la cámara logra perdurar durante todo este tiempo, la imagen resultante mostrará más nítidas las características más firmes del paisaje mientras que las dinámicas tendrán una impresión más suave. “Tomemos un caso extremo en el que se elimina toda la vivienda en el futuro en 500 años. Lo que sucederá entonces es que las montañas serán claras y nítidas y opacas, y la vivienda será fantasmagórica. Todo cambio se superpondrá en una imagen que se puede reconstruir capa por capa en términos de interpretación de la imagen final”, afirma Keats.

El filósofo es realista en cuanto a las probabilidades de éxito de un proyecto a tan largo plazo. “Mil años es mucho tiempo y hay tantas razones por las cuales esto podría no funcionar. La cámara ni siquiera podría estar aquí en un milenio. Hay fuerzas de la naturaleza y decisiones que las personas toman, ya sea administrativas o criminales, que podrían resultar en que la cámara no dure”, reconoce Keats. En cualquier caso, la Cámara del Milenio de Tumamoc Hill no será la única. La próxima será instalada en mayo en los Alpes austriacos y más adelante en Chongqing, China, y en el parque Griffith de Los Ángeles.