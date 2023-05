El gadget del sábado: Huawei Freebuds 5, sonido de diseño

A pesar del veto que Huawei ha sufrido en 2020, hay que reconocer que mantiene uno de los departamentos de diseño e innovación más interesantes. Si bien las ventas de sus smartphones han descendido debido a la imposibilidad de usar el sistema Android, los smartwatches y los auriculares que desarrolla tienen prestaciones de alta gama. Y los Freebuds 5 siguen por ese camino.

La primera impresión al tenerlos en mano es que serían los cascos que llevaría Baymax, el robot protagonista de Big Hero 6: son como una gota de agua. Y esto los diferencia de la mayoría de los cascos del mercado y hace que sea del agrado y hasta la sorpresa de muchos o del rechazo de otros. El diseño es la característica más sobresaliente de los Freebuds 5 sin duda. Y los colores disponibles: blanco, cromado y coral. Otra apuesta atrevida de la casa china.

Tienen un peso de poco más de 5 gramos cada uno y un estuche, con forma de huevo de frente y que de lado parece aplastado, también con un buen diseño. Sorprende que, teniendo en cuenta que los pabellones auditivos son tan diferentes entre los humanos (tanto como para servir de identificación, similar a de una huella dactilar) casi toda la superficie de estos auriculares esté en contacto con la piel…a pesar del “diseño anatómico” individual. Y esto es algo bueno: se ajustan aún cuando hagamos algún tipo de actividad física garantizando no tener que preocuparnos por su seguridad.

En lo que respecta a sonido, que es lo importante: entregan una fidelidad muy alta y responden de forma más que adecuada en todos los parámetros. Un detalle es que no tienen almohadilla (aunque la caja incluye una) pero la cancelación de ruido funciona muy bien. La función de la almohadilla debería ser la de confort pero también la de ajuste: gracias a ella parte del sonido permanece fuera, lo que aumenta la capacidad de cancelar el sonido.

Los tres micrófonos cumplen el resto de la función al captar el sonido ambiente y hacerse responsables de desencadenar la cancelación y de facilitar las llamadas telefónicas. La cancelación cuenta con tres niveles: general, suave y dinámica, esta última interactúa con el entorno para permitirnos aislarnos de la mayor parte de lo que nos rodea pero manteniendo la alerta para escuchar timbres, bocinas, etc…

Por ahora, en diseño y sonido y cancelación, destacan. ¿Cuál es el problema? La batería se queda algo corta, sobre todo cuando utilizamos la cancelación activa o ANC por sus siglas en inglés. Con esta configuración activa, los cascos pasan de 5 a casi 3 horas (el estuche de carga permite 30 horas si no activamos ANC). Y ese quizás sea el mayor problema de estos auriculares. Dentro de su sector (auriculares, true wireless, con cancelación de ruido y sin almohadillas) están entre los mejores por sonido pero no destacan por batería. Eso sí, la carga en el estuche es muy rápida: en 5 minutos dentro del cargador/estuche, tendremos más del 30% de carga.

La pregunta obvia es si son compatibles con Android e iOS: sí y no hay ningún problema con ello ni necesidad de descargarse una aplicación diferente. La conexión es rápida y sencilla en ambos sistemas. También tienen controles táctiles con un lado positivo y uno no tan bueno. Son precisos y responden rápidamente (subir y bajar volumen, pausar pista o deshabilitar la cancelación de ruido). Tenemos la opción de toque o deslizar. Pero no hay mucha oportunidad para personalizar los controles.

Veredicto:

Estamos ante unos cascos cuyo precio es de €159. Tienen una gran calidad de sonido, un diseño muy característico y diferente, su ANC funciona muy bien y su batería merece un plus. No son para cualquier, pero cualquiera que los elija acertará siempre que no dependa tanto de la batería.