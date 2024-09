El gadget del sábado: Huawei Watch GT 5 Pro Titanium, ¿el reloj del año?

Puede que Huawei haya aceptado su presente limitado por la imposibilidad de contar con los servicios de Google. Y esto nos perjudica, en tanto la competencia por mejores prestaciones en los móviles, se ha reducido. En lo que nos beneficia es que el fabricante chino se ha centrado en otro apartado: los relojes inteligentes. Desde hace unos años, con los GT 3, con la versión siguiente o con la versión de lujo, el Ultimate, el fabricante chino ha evolucionado tanto en el diseño, los materiales, como con el sistema operativo. Y su último ejemplo, el GT 5 Pro Titanium.

Mientras en versiones anteriores, la correa era de fluoroelastómero, silicona o de algún tejido resistente, en este caso estamos ante una correa con eslabones de titanio y un cierre con doble botón. Gracias al sistema de pasadores, se puede adaptar a cualquier muñeca fácilmente. O, si fuera necesario, añadir más eslabones, incluidos en la caja.

El cuadro del reloj es grande con una pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas (ya hablaremos de sus prestaciones) pero de una enorme elegancia. El titanio usado en el marco y en la correa, más la elección de colores (rojo y azul) le da un aspecto muy similar al Rolex Submariner, solo que con un giro actual más aerodinámico. Lo dicho, es muy elegante y la esfera, marcada con las horas, le da comodidad en los entornos de mayor postín. Y, si le cambiamos la correa por una “más deportiva”, también se sentirá cómodo en el deporte.

Detalle importante volviendo al Submariner: es capaz de descender hasta los 40 metros de profundidad y adaptará la luminosidad de la pantalla a la oscuridad que le rodea para que los parámetros se mantengan visibles. Esta característica no es exclusiva del buceo: la pantalla se adapta muy rápido a nuestro entorno para que sea visible y no nos moleste. Es una función que se desempeña muy bien y no hay necesidad de variar ninguna configuración.

A su resistencia IP69K, el uso de titanio de grado aeroespacial, le suma también cerámica nanocristalina. Todo ello hace que el reloj sea muy resistente a los golpes y a los arañazos. Y si los limpiamos con un paño, cualquier mota se quita rápidamente. Tampoco acumula huellas.

Vamos con el primer obstáculo: HarmonyOS 5, su sistema operativo. Es compatible con iOS y con Android y obviamente con quien mejor se lleva es con móviles Huawei. El “problema” es que con Apple hay ciertas apps que no se pueden descargar. Para solucionar esto se pueden descargar estas aplicaciones directamente desde un móvil Android y luego enlazarlo al iPhone que seleccionemos. Problema resuelto. Con Apple tampoco permite responder a mensajes o WhatsApp (cuenta con teclado para ello en la pantalla), algo que sí es posible con Android. Tampoco permite descargarse mapas y usarlos fuera de línea (con Android sí se puede).

El sistema para agregar o quitar eslabones de la correa es muy sencillo Huawei Huawei

La realidad es que esto tampoco es exclusivo de Huawei: conectar un wearable Android a un móvil de Apple y viceversa, siempre reduce algunas funciones. El otro problema es que no permite pagos con NFC… por ahora. Se supone que una actualización que ya se está desarrollando lo haría posible en 2025.

Y respecto al sistema operativo y sus virtudes, tiene lo que se espera de este tipo de dispositivos y más. Obviamente, cuenta con los básicos: información meteorológica, música, calendario, mensajes, alarma, altímetro, controla la cámara y luego ya comienzan las especializaciones. Permite realizar electrocardiogramas, mide la dureza de las arterias, la temperatura de la piel, el nivel de oxígeno en sangre, el ritmo cardíaco y los patrones de sueño y el estrés. También permite hacer capturas de pantalla y recibir y realizar llamadas (muy buenos altavoces y mejor micrófono).

Otra característica que se valora mucho es la funcionalidad de multitarea. Basta presionar dos veces sobre la corona lateral para que aparezcan todas las aplicaciones que hemos abierto recientemente. Esto permite alternar entre deporte y música o cambiar mapas, sin tener que abrir y cerrar ninguna app.

Como es moda últimamente, cuenta con 100 disciplinas deportivas… ¿Es necesario? A criterio personal no. El 99% de las personas no utilizan tantas opciones. Si es interesante que distinga entre natación en aguas abiertas o en piscina, entre correr en pista o en una cinta. Si practicamos trail running, nos muestra mapa topográfico y permite regresar al punto de partida y también cuenta con un modo para golf, con consejos, más de 1.500 campos registrados y medidas y distancias en ellos.

Mención aparte para el GPS que funciona mejor que el de algunos móviles. Es un 40% más preciso que la generación anterior en lo que respecta a rutas y un 30% a la hora de medir las distancias. Aun cuando estamos en un pasaje subterráneo o el paisaje dificulta la llegada de señal. Y la batería es otro punto inevitable para un reloj de este tipo. Huawei promete 14 días de autonomía. Con todas las funciones activas (excepto la de Always on Display que no le da reposo a la pantalla), la cifra oficial y la real van de la mano. Y la carga dura una hora aproximadamente, aunque 20 minutos ya bastan para mínimo un par de días.

Veredicto:

Hay dos razones por las cuales no comprarse el Huawei Watch GT 5 Pro Titanium. La primera es incuestionable: cuestión de gustos. La segunda es si no estamos dispuestos a gastar €379 en él. Por lo demás podemos estar ante el reloj del año.