El gadget del sábado: Huawei Watch GT 4, dos caras de una moneda de gran valor

No es la primera vez que evaluamos un wearable de Huawei, lo hemos hecho con relojes y con cascos. Y en todos los casos destacamos lo mismo: excelente batería, muy buen diseño, precio competitivo y un ecosistema fiable. Pese al veto de Google. Y en este caso el veredicto es similar con el último wearable: el Huawei Watch GT4.

La firma china lo ha presentado junto a la versión Pro y al Huawei Watch Ultimate, un reloj inteligente, muy cercano a una pieza de joyería y de altísima gama, de ambos ya hablaremos más adelante, pero hoy lo que nos ocupa son los dos modelos, de 46 y 41 mm, que hemos evaluado. La diferencia entre ellos está en la batería (524 contra 323 mAh) en la pantalla (1,43 pulgadas contra 1,32) y en los marcos, más redondos y metalizados en la versión de 41 mm). El resto es prácticamente idéntico, incluso el precio: desde €249, dependiendo de la correa.

Visualmente y, en una opinión subjetiva, el más deportivo es el de 46 milímetros, el otro resulta más elegante por así decirlo gracias a su perfil metalizado en dorado. En ambos tenemos una corona funcional que actúa como botón y permite navegar por las aplicaciones. A eso hay que sumarle un botón personalizable en el lado derecho de la corona. Por defecto está programado para llevarnos al modo ejercicio, pero en Ajustes se puede cambiar fácilmente para utilizarse para otros propósitos.

Todo en el diseño, incluidas las esferas gratuitas, muestran una gran calidad. No llega obviamente al Ultimate, por este precio, estamos ante un reloj que se ha cuidado y mimado. Un detalle que vale como ejemplo: el sistema de correas se cambia con solo pulsar un botón, pero el modelo de correa metálica incluye en la caja varios eslabones para configurarlo a nuestro gusto. Eso sí, si nos inclinamos por esta versión por una cuestión estética, puede que no sea la más adecuada para hacer deporte. Y en este sentido, el deportivo. El GPS funciona muy bien y la batería resisten durante varios días, un eso constante de él… pero no es muy fiable si queremos hacer un seguimiento preciso de rutas y distancias. Puede haber variaciones de unos 100 metros.

La pantalla, AMOLED, tiene la opción AOD (Always On Display) y funciona de maravilla. Se adapta al entorno de forma automática y aun en condiciones de extrema luminosidad. Pese a ello, en ningún momento notamos que no pueda con la temperatura y que esta se transfiera a la piel. Otro detalle, la medición de temperatura, de niveles de oxígeno en sangre y de ritmo cardíaco sí funcionan muy bien, siempre que lo tengamos ajustado (que no apretado) a la muñeca. Esto teniendo en cuenta que no se trata de un dispositivo médico.

El sistema operativo, HarmonyOS 4, es compatible con móviles Android e iOS y funciona sin problemas en casi todos los sentidos. En Android permite un poco más de juego, ya que se pueden no solo recibir mensajes, también responderlos, algo que iOS no permite. En ambos se puede responder llamadas y el micrófono y los altavoces son muy precisos y claros. Eso sí, falta más compatibilidad con la App Gallery para descargarse apps y no se puede pagar con él. Al menos por ahora puesto que tenemos la opción de registrar una tarjeta. Será cuestión de actualización más que nada.

En lo que a deportes respecta, hay registrados 100 modos distintos, lo cual, en cualquier reloj es una barbaridad cuando el 99% de los usuarios solo usará un máximo de 10, pero allí están. Lo más interesante es su modo de detección automático y eso sí sería interesante que se amplíe: sirve para pocos ejercicios que se identifican de modo autónomo y son los más frecuentes, como andar, correr, nadar, ciclismo… Quizás preferiría 20 modos de ejercicio y que todos se detecten automáticamente. Los restantes 80 podrían descargarse en la App Gallery.

Otro aspecto que podrían imitar algunas marcas de relojes enfocadas al deporte es el tema de multitarea. Estar corriendo e intentar abrir otra app a menudo cierra automáticamente las opciones de registro que estemos usando. Con este reloj eso no pasa y es un alivio. Si a eso le sumáramos mayor profundidad en los registros, como velocidad, distancia, pasos… sería perfecto. Buen detalle que no tengamos que ir al móvil para ver las estadísticas… quizás por eso no es tan profuso todo el sistema en cuanto a información.

La batería, como decíamos, puede llegar a las dos semanas y en dos horas se carga por completo con su base inalámbrica, aunque 20 minutos de carga nos dan para casi dos días completos.

Veredicto: por diseño, batería y prestaciones, es uno de los mejores relojes, sin duda. No es un Coros ni un Garmin, pero en deporte es uno de los más cercanos. Le falta un plus en ciertos temas de sistema operativo, pero en otros aspectos, como calidad y diseño, va sobrado.