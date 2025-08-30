El gadget del sábado: Stage Pro, la barra de sonido maxi para espacios mini

Es una confusión frecuente. Las barras de sonido suelen parecer un único altavoz alargado, en realidad tienen en su interior varios controladores de altavoces que trabajan juntos para crear una experiencia de sonido envolvente muy diferente a la que pueden dar los altavoces incorporados en el televisor.

Con esto en mente, una buena barra de sonido tiene ciertas condiciones. Debe incorporar una excelente calidad de sonido y una potencia adecuada para el espacio al que está destinada. También debe incluir compatibilidad con formatos de audio como Dolby Atmos y tecnologías de sonido envolvente, una conectividad amplia (HDMI ARC, Bluetooth, USB), y la inclusión de un subwoofer para graves profundos. Finalmente, debe ser fácil de instalar y tener un diseño estético y compacto que se adapte a la ubicación destinada.

Todas estas cualidades forman parte del ADN de la nueva barra de sonido Stage Pro, de la firma Creative, con sede en Singapur. Visualmente, esta barra de sonido, se adapta a cualquier entorno con sus perfiles curvos y la combinación de negros y dorados. En cuanto a las conexiones, es compatible con HDMI ARC, Bluetooth y óptica, lo que permite conectarla a televisores, PC y dispositivos móviles.

Puertos de conexión del Stage Pro Creative Creative

La Stage Pro ofrece 160 vatios de potencia máxima gracias a sus controladores de rango completo y a un subwoofer con cable independiente. Esta combinación está diseñada para ofrecer un mayor impacto en películas, juegos y música, especialmente en comparación con los altavoces de TV o monitores de escritorio básicos.

Una de las novedades más interesantes es la compatibilidad con Dolby Audio, concretamente con Dolby Digital Plus, es cierto que no es Dolby Atmos, pero por €139, aporta una gran diferencia de sonido a los altavoces del televisor:evita que tengamos que aumentar el volumen para captar los diálogos e incrementa los detalles sonoros en pelñiculas y videojuegos.

Creative también presenta una novedad con este modelo: la tecnología SuperWide. Se trata de una función de procesamiento de audio diseñada para ampliar el entorno sonoro y ofrecer una experiencia más inmersiva, incluso con una barra de altavoces relativamente pequeña. Hay dos modos para elegir: el modo campo cercano para usar en dispositivos como un ordenador y el modo campo lejano, para cuando se usa en el salón.

El Stage Pro mide aproximadamente 55 cm de ancho, por lo que no obstruirá la parte inferior del televisor o monitor. Es cierto que no queda muy discreto o disimulado frente a un portátil, pero con la disposición adecuada, en un ordenador de sobremesa puede hasta quedar bien. Creative mantuvo una estética minimalista, con una pequeña pantalla LED para mostrar las entradas o los niveles de volumen.

Perfil y mando a distancia Creative Creative

También incluye un mando que permite acceder fácilmente a diferentes modos de ecualización (como Película, Música, Juegos y Voz), así como a los controles de graves y agudos. También se puede cambiar entre los modos de entrada y ajustar la configuración básica.

Finalmente, tenemos el subwoofer, igual de discreto y minimalista que la propia barra de sonido. Cuenta con un cable de 2 metros de largo para conectar a la propia barra y su función es amplia.

Al agregar un subwoofer a la barra de sonido, ayuda a crear una experiencia de sonido más envolvente. Su función es reproducir las frecuencias más bajas. En música esto involucra a los instrumentos acústicos y a las voces y en el audio de películas y videojuegos, añade una mayor velocidad y precisión en los sonidos graves, lo que le da a toda la configuración un realismo mayor.