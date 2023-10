Google anuncia los Pixel 8 y Pixel 8 Pro, cargados de IA y con actualizaciones durante 7 años.

La nueva generación de móviles Pixel 8, con sus dos variantes 8 y 8 Pro, los relojes inteligentes Pixel Watch 2, Android 14 y las nuevas herramientas basada en inteligencia artificial de Google han sido las principales novedades que Google ha lanzado en el evento de Made by Google que ha tenido lugar esta tarde en Nueva York.

Los protagonistas han sido la nueva generación de los smartphones diseñados por Google que serán los primeros en llegar al mercado con Android 14. Mantienen un diseño similar al de las dos últimas generaciones, con esa distintiva barra en la parte posterior que integra las cámaras y varios sensores. Mejoran en el procesador y apartado fotográfico, tanto en el hardware como en el software, la pantalla vuelve a ser completamente plana y contarán con nada más y nada menos que 7 años de actualizaciones del sistema operativo por parte de Google, lo que les convierte en el terminal con más vida útil del mercado y, lo que va a gustar menos, suben de precio. 100 dólares más en cada uno de los modelos, lo que sitúa al Pixel 8 a partir de los 799 euros en España y el Pixel 8 Pro desde 1.099 euros.

El modelo base, el Pixel 8, ha visto reducido ligeramente su tamaño de pantalla de las 6,3 pulgadas a 6,2 mientras que el Pixel 8 Pro mantiene las 6,7 pulgadas de la generación anterior. OLED en el primer caso y LTPO en el segundo, ambas con una frecuencia de refresco de 120 HZ y una resolución de 2400 x 1080 pixeles en el Pixel 8 y 2992 x 1344 en el Pro. La luminosidad en este último modelo alcanza los 2.400 nits, lo que le pone por delante del iPhone 15 Pro Max (2.000 nits) y sólo por detrás del Xiaomi 13T Pro (2.600 nits).

Los Pixel 8 son móviles ligeros que mantienen un cuerpo con un marco de aluminio y panel de vidrio trasero e incluyen el nuevo procesador Tensor G3, diseñado por Google y fabricado en colaboración con Samsung. En el modelo base, acompañado de 8 Gb de memoria RAM que suben a 12 en el 8 Pro. El almacenamiento también será más rápido en el modelo superior con UFS 4.0 en lugar del UFS 3.1 del Pixel 8. Las cuatro opciones disponibles en almacenamiento abarcan desde los 128 GB hasta 1 TB.

El apartado fotográfico y de vídeo también se ha visto mejorado con un nuevo grupo de cámaras. Los dos modelos cuentan con un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 48 MP y una cámara frontal de 10.5 MP. El 8 Pro añade un telefoto x5 de 48 MP. En la barra de la parte posterior con el módulo de cámaras también se ha incluido un nuevo sensor de temperatura que se sitúa por debajo de la luz LED. Para usarlo, Google recomienda al usuario que “sostenga el teléfono contra su cara y deslícelo lentamente por su frente durante un período de cuatro segundos”, lo que no parece una mejora frente a los sensores de temperatura que incluyen algunos smartwatches y no requieren frotarse el móvil en la frente. El sensor también puede utilizarse para medir la temperatura, por ejemplo, de bebidas y superficies.

La inteligencia artificial se hace notar en las herramientas de edición de fotografía y vídeo así como en el uso de asistentes IA que se ejecutan localmente en el móvil. Por ejemplo, de escritura a través del teclado Gboard o para resumir contenidos de lo que se está viendo en pantalla con el asistente de Google que también se ha visto potenciado con la IA Bard.

En fotografía se ha mejorado Borrador Mágico que permite eliminar elementos en una imagen, y en las de grupos de personas se podrá elegir la mejor cara para cada uno de ellos y que salga en la imagen final. Audio Magic Eraser es otra función por IA que permite aislar los sonidos que distraen en un vídeo y minimizarlos o eliminarlos.

Magic Editor llegará próximamente a los Pixel y permitirá la edición de imágenes con la asistencia de inteligencia artificial generativa. Zoom Enhance, sólo en los Pixel 8 Pro, ayudará a refinar el zoom del dispositivo y mantener el detalle de la imagen a pesar de los aumentos, y Video Boost traslada parte del procesamiento fuera del dispositivo, a la nube, necesario para estabilizar las imágenes.

Los Pixel 8 ya se pueden reservar y estarán disponibles a partir del 13 de octubre. Cada variante estará disponible en 3 colores: rosa, obsidiana y avellana el Pixel 8 y celeste, Obsidiana y porcelana el Pixel 8 Pro. Este último modelo incluye unos auriculares Pixel Buds Pro o un descuento de 229 euros en el Pixel Watch 2 que también ha sido anunciado esta tarde.

