El gadget del sábado: Huawei Watch Fit 3, en precio y características lo han clavado

Tanto la estética (el botón rojo de algunos de sus seis modelos), como los perfiles, se asemejan mucho a un Apple Watch. Son más pequeños y ligeros (como si los hubieran “estilizado” en Photoshop), pero la similitud es obvia. Ahora bien… ¿es una copia? Vaya como argumento recordar el Sony SmartWatch de 2012 (dos años antes que saliera el primer Apple Watch): cuadrado, con los perfiles metálicos y que podría haber sido usado como base por Apple que también los estilizó con Photoshop. Que cada uno juzgue.

Ahora sí, vamos a lo importante: el reloj. Sí, es compatible con iOS y Android y funciona muy bien en este apartado. No, no permite responder notificaciones. Viene en seis colores diferentes y se pueden intercambiar sus correas (originalmente de silicona, cuero o nylon, según el modelo). Su precio de salida es de 150 euros y durante este mes incluyen unos cascos Free Buds SE2.

En el apartado negativo podemos decir que este reloj inteligente es muy honesto: lo que ves es lo que hay. O, en otras palabras, no hay posibilidad de descargarse aplicaciones más allá de las que están incluidas. Tampoco permite pagos inalámbricos. Siendo un reloj deportivo, sobre todo el de correa de nylon con el botón rojo, no es la herramienta que muchos pueden buscar si tenemos en cuenta que, por ejemplo, no podemos usar Strava (u otras apps similares) en él. Quizás lo que más puede lastrar al reloj es este factor junto a la imposibilidad de responder a notificaciones, algo que sí se podría solucionar en una actualización futura.

Lo que sí permite, siempre que esté conectado al teléfono, es responder a llamadas. Y lo hace muy bien en ambos extremos: se escucha muy bien a nuestro interlocutor y este también nos escucha adecuadamente.

Sin ser un dispositivo médico, las mediciones de sueño, estrés, frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre son muy acertadas y sirven de guía para que nos situemos en diferentes umbrales de entrenamiento o rutina.

En lo que respecta a disponibilidad de deportes (bendita época de los relojes digitales que solo nos decían que habíamos corrido 43 minutos), tiene la opción de 100 deportes, un “entrenador virtual” que sugiere movimientos, ejercicios y opciones de calentamiento con audio y animación. A esto le suma Huawei Health que ofrece más de 600 cursos de entrenamiento.

El GPS también es bastante preciso y se agradece que la pantalla tenga un brillo muy alto (1500 nits) y que cambie de color dependiendo de cuánto esfuerzo estemos haciendo (por la frecuencia cardíaca). La pantalla es AMOLED de 1,82 pulgadas.

Obviamente se puede usar como mando a distancia para sacar fotos con el móvil, se conecta a bluetooth con cascos y dispositivos de medición de frecuencia cardíaca más precisos y otros.

En el apartado de batería: con una sola carga se mantiene “vivo” hasta 10 días y 10 minutos de carga son suficientes para darnos un día extra (y sí, vienen con su cargador propio). Eso sí, es un cargador magnético y a veces hay que asegurarse que esté bien conectado para no perder tiempo.

Se navega muy fácil gracias a una corona que nos permite, presionando, acceder al menú principal y girando hacia un lado y hacia el otro hacer zoom. El otro botón es personalizable y nos permite pulsarlo, por ejemplo, y acceder a directamente a inicio de nuestro ejercicio seleccionado. Es muy ligero, apenas 26 gramos y casi no se siente en la mano. Aún así resiste 5 ATM y su apariencia no es de algo endeble. Interesante la opción del entrenador personal de control de peso, ya que se basa en datos científicos obtenidos de 50 países y proporciona análisis nutricionales.

Veredicto:

Por estética, prestaciones, calidad y batería, por 150 euros, ahora mismo no hay una mejor opción.