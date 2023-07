El gadget del sábado: Jabra Elite 7 Pro, sonido cristalino

A pesar de su bajo perfil en cuanto a publicidad, Jabra es una reconocida marca en el mundo del audio, tanto por sus dispositivos True Wireless, como por aquellos enfocados en el deporte o en la oficina. Eso sí, al igual que la mayoría de marcas de audio (Sony, Audio Technica o Bose, por nombrar algunas) tampoco destaca en su creatividad a la hora de ponerle un nombre a sus dispositivos. Y el caso que nos ocupa hoy, el Elite 7 Pro, puede que sea la excepción en un cosmos en el que solo hay una seguidilla de consonantes seguidas por un guion y un par de números. Pero hay más detalles que vale la pena mencionar de estos cascos.

Ya desde su estuche de carga, se nota que estamos ante un producto de calidad. En 44 gramos, más los 5,4 grs. de cada auricular, el conjunto es cómodo, ligero y su carga es rápida (en 5 minutos tenemos para una hora de uso y con 30 minutos de carga ya rozamos las 15 horas, el 50% del total). Un detalle importante: si cuando los conectamos al dispositivo (el sistema es rapidísimo y los detecta sin problemas), el sonido resulta muy bajo, aunque tengamos el volumen al máximo, hay que ir a configuración de los auriculares y quitar la sincronización con el volumen del teléfono o tableta. Eso sí: hay que sacarse los cascos antes porque el volumen subirá al máximo.

Eso nos ha pasado y a pesar de la sorpresa inicial, luego llegó la segunda buena impresión: el sonido en el máximo no tiene las típicas distorsiones y se escucha con claridad. De hecho, esta es una de las características más destacables de los Elite 7 Pro: su calidad de sonido. Si nos ponemos algo quisquillosos o nos gusta un tipo específico de configuración, podemos utilizar la aplicación para cambiar los parámetros del ecualizador y así notar una ligera diferencia entre los modos película, música o pódcast, por nombrar algunas opciones habituales.

Comodidad, otro apartado interesante. De hecho, los Jabra vienen con tres juegos de almohadillas de silicona: grandes, medianas y pequeñas para todo tipo de oídos. En cuanto a su perfil, se analizaron en total 62.000 oídos para llegar a un compromiso entre todos ellos y que la mayoría de las personas los encontraran cómodos. Y lo son. A primera vista, la pieza que se inserta en el oído puede parecer un poco más grande de lo habitual, pero se ajusta de modo preciso y facilita su uso aun cuando hacemos deporte con mucho movimiento. Para estos casos cuentan con certificación IP57 contra agua y polvo, uno de los estándares más altos en auriculares True Wireless.

Los auriculares incorporan botones físicos con las funciones habituales: volumen, responder llamada, saltar pista, etc. Como en todos los casos, cuesta hacerse un poco con ellos al principio, pero responden adecuadamente una vez que "memorizamos" su ubicación y sistema. También los podemos usar con los principales asistentes de voz (Alexa, Siri o Google Assistant) y solicitarle que realicen estas tareas.

Vamos con lo no tan bueno: su cancelación de ruido activa o ANC. Podemos configurarlo para que no esté activa, para escuchar algo del exterior o para estar aislados. La clave de la cancelación de ruido reside en dos aspectos: el aislamiento físico propio de los cascos o auriculares y la capacidad de los micrófonos para captar el sonido exterior y anularlo. Los Elite 7 Pro son unos auriculares de tipo in ear, los menos agradecidos a la hora de aislarnos, ya que no cubren tanta superficie, son más ligeros, pero la cancelación se les atraganta, al contrario de los over ear. En este caso, Jabra tiene una amplia experiencia en micrófonos por su trabajo en el sector de cascos para oficina, pero no parecen captar de modo preciso los sonidos externos … eso o el mensaje que los micrófonos le envían a los altavoces para crear la frecuencia que anula el exterior no es la mejor del mercado. Lo más probable es que no tengan que ver con los micrófonos (cuatro en total), ya que en las llamadas, la otra persona escucha perfectamente el mensaje. Así, la cancelación de ruido llega al 8 cuando el conjunto completo roza el 10.

Resultado:

Si la cancelación de ruido es un valor imprescindible, lo ideal sería contar con cascos over ear que darán siempre mejor resultado. Y si aun así nos inclinamos por in ear, son muy pocas las opciones que, por precio, calidad de sonido, materiales y diseño, superan a los Elite 7 Pro en cancelación de ruido. Y cuando hablamos de pocas, son dos o tres como mucho. Por €199 son unos auriculares de muy alta calidad, con excelente batería, muy cómodos en entornos de deporte y ocio y con muchas posibilidades de configuración.