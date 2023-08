Llega Borderlands Collection: Pandora's Box y Borderlands 3 Ultimate Edition para Switch

2K Games y Gearbox Software han anunciado dos nuevas formas de disfrutar del universo ‘Borderlands’. Por primera vez, las seis aventuras de la popular franquicia se lanzarán en un paquete conjunto para PC a través de Steam, así como para consolas PlayStation y Xbox el 1 de septiembre de 2023. En la misma línea se ha puesto fecha para el estreno de ‘Borderlands 3 Ultimate Edition’ para Nintendo Switch, aunque para este lanzamiento habrá que esperar unos días más, hasta el 6 de octubre.

Caos sin fin en un mismo volumen

Según confirman desde la desarrolladora, ‘Borderlands Collection: Pandora’s Box’ reunirá los seis juegos principales de la icónica franquicia, estos son: ‘Borderlands’, ‘Borderlands 2’, ‘Borderlands: The Pre-Sequel’, ‘Tales from the Borderlands’, ‘Borderlands 3’ y ‘New Tales from the Borderlands’, así como todo su contenido adicional lanzado hasta la fecha. Con este lanzamiento, tanto como los seguidores de la franquicia como los recién llegados podrán experimentar aventuras interplanetarias perfectas para jugar en solitario o cooperativo en un solo lugar.

Toma nota, que esto es importante. Si ya posees uno o más títulos de la serie en Xbox Series X|S o Xbox One y quieres completar tu colección, Microsoft Store te da derecho automáticamente a un precio especial en este paquete. Los usuarios de PlayStation, por su parte, si ya tienen una copia digital o física de ‘Borderlands: Game of the Year Edition’ o ‘Borderlands: The Handsome Collection’ para PlayStation 4, o una copia digital o física de ‘Borderlands 3’ en PlayStation 5 o PlayStation 4, y quieren completar su colección, también podrán acceder a una oferta especial de actualización iniciando uno de esos títulos y siguiendo las instrucciones del juego. Por último, los jugadores de Steam que posean una copia digital de cualquier juego de Borderlands, solo pagarán por el contenido que aún no posean.

También en Nintendo Switch

Como adelantábamos, ‘Borderlands 3 Ultimate Edition’ llegará a Nintendo Switch el 6 de octubre con el juego base, los seis contenidos adicionales y la colección completa de paquetes cosméticos de bonificación. En el papel de uno de los cuatro busca cámaras de manera independiente, o en cooperativo para dos jugadores, local y online, los jugadores podrán enfrentarse a enemigos, conseguir montones de botín y salvar su hogar de los líderes sectarios de la galaxia.

Borderlands 3 – Todo lo que necesitas saber