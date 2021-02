Tales From the Borderlands, la aventura narrativa de la franquicia regresa al mercado

En caso de que no estuvieras al corriente, ‘Tales From the Borderlands’, la aventura narrativa de Telltale Games inspirada en la serie de disparos Gearbox, ha estado fuera de circulación durante mucho tiempo. Fue retirado de GOG, junto con todos los demás juegos de la desarrolladora a mediados de 2019; antes de eso, también se eliminó de la venta en Steam (todavía está en los listados, pero no se puede comprar). Por fortuna, esta situación ha cambiado pronto, ya que Gearbox ha anunciado que el conjunto de episodios ya está disponible en un solo paquete para Xbox One, PlayStation 4 y PC a través de Steam y Epic Games Store. También se puede jugar en Xbox Series X|S y PlayStation 5 gracias a la retrocompatibilidad.

Publicado originalmente como una serie de cinco episodios entre noviembre de 2014 y octubre de 2015, es una aventura narrativa de toma de decisiones enmarcada entre los eventos de ‘Borderlands 2’ y ‘Borderlands 3’. El título nos permite descubrir una historia desde la perspectiva de dos protagonistas que acaban unidos de manera inesperada para intentar recuperar una pila de dinero que, según a quién le preguntes, es de uno o de otro.

La falsa llave de la Cámara

Fiona es una estafadora a tiempo completo que quiere ganar una fortuna vendiendo una llave de la Cámara falsa. Rhys, a quien igual ya conocéis como el presidente de Atlas en ‘Borderlands 3’, es un trabajador de Hyperion que idealiza al recién fallecido Jack el Guapo y va en busca de una llave de la Cámara. El trato al final se va al traste y el caos se apodera de todo. El resto de la historia depende del jugador, ya que tendrá que tomar decisiones durante escenas de acción y conversaciones con personajes como Moxxi, Cer0, Marcus y Claptrap.

Todos los capítulos reunidos

Por último, apuntar que el lanzamiento de ‘Tales From the Borderlands’ para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam y Epic Games Store incluye los cinco capítulos originales en un solo pack: Episodio 1 – Suma Zer0; Episodio 2 – Atlas Atracado; Episodio 3 – Motorizate; Episodio 4 – Plan de fuga Bravo; y Episodio 5 – La Cámara del viajero. Es decir, a diferencia del original, no tendrás que comprar los episodios por separado. Sin embargo, si ya tienes un archivo de guardado de un episodio anterior, puedes seguir desde donde lo hayas dejado (si juegas en la misma plataforma). Ten en cuenta que puedes transferir las partidas guardadas de una generación de consolas anterior, por lo que puedes continuar tu partida en PlayStation 5 y en Xbox Series.