Un meteorito ‘potencialmente peligroso’ impacta en Rusia.

Un meteorito que la agencia espacial rusa Roscosmos había calificado como ‘potencialmente peligroso’ impactó este martes en la región de Yakutia, situada en Siberia Oriental, entre las localidades de Okeminsk y Lensk. Tanto Roscosmos como la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) habían alertado previamente de la llegada de este asteroide, llamado C0WECP5, y de la zona en la que iba a caer.

Roscosmos estimó que el meteorito tendría un tamaño de entre medio metro y dos metros, lo que le llevó a calificarlo como ‘potencialmente peligroso’. Según científicos rusos, el meteorito sería visible, como una bola de fuego, desde una distancia de 700 kilómetros. ‘Tras su entrada en la atmósfera se verá un estallido muy brillante y probablemente hasta se escuche un estruendo como de un trueno’, afirmó el astrónomo Vladilén Sanakóyev, quien también estimó que a la superficie terrestre podría llegar hasta una décima parte de su masa inicial, estimada en 5 toneladas. Es decir, unos 500 kilogramos.

Sin embargo, el aviso de ESA era menos alarmista que el de la agencia espacial rusa. En una publicación en X antes del impacto, la ESA explicó que ‘se acaba de detectar un pequeño asteroide en ruta de colisión con la Tierra. Con un diámetro de unos 70 cm, el impacto será inofensivo y probablemente produzca una bonita bola de fuego en el cielo sobre el norte de Siberia dentro de unas siete horas, a las 17:15 [hora peninsular]’.

☄️ Asteroid #C0WEPC5 (temporary designation) entered Earth's atmosphere at 16:15 UTC/17:15 CET, creating a fireball over Yakutia witnessed by people in the region.



The object was discovered roughly 12 hours ago and is thought to have been around 70 cm across.



