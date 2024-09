La nave espacial Starliner está emitiendo ruidos extraños: 'No sé qué lo está causando'

La nave espacial Starliner, acoplada a la Estación Espacial Internacional desde el pasado junio a pesar de tener previsto su regreso a Tierra para ese mismo mes, continúa dando preocupaciones a la NASA. El astronauta estadounidense Barry Wilmore llamó al equipo del Centro Espacial Johnson el pasado sábado debido a un sonido repetitivo que provenía de la nave fabricada por Boeing. La conversación fue publicada por un miembro del foro NASA Space Flight, el meteorólogo Rob Dale.

'Tengo una pregunta sobre Starliner', comunicó Wilmore por radio al Control de Misión, en el Centro Espacial Johnson en Houston. 'Hay un ruido extraño que sale del altavoz... No sé qué lo está causando.'

En la grabación, Wilmore pide al equipo de la NASA que configuren su llamada para que puedan escuchar el ruido que se está produciendo en la Starliner. Posteriormente, se puede escuchar un sonido repetitivo con un ritmo frecuente, uno o dos por segundo, que en algunos momentos se acelera. El miembro del equipo en la Tierra lo describe 'casi como un ping de sonar'.

NEWS 🚨: Astronauts are reporting that Boeing Starliner is emitting strange "sonar like noises"



This is the real audio of it:

