La NASA, con 'desacuerdos' internos sobre cómo hacer regresar de forma segura la Starliner y sus astronautas

Han transcurrido más de dos meses desde que la nave espacial Starliner atracara en la Estación Espacial Internacional, ISS por sus siglas en inglés, con los veteranos astronautas Suni Williams y Butch Wilmore a bordo. Se trataba del primer vuelo tripulado de la cápsula fabricada por Boeing y con el que debía certificarse para su uso en futuras misiones. Sin embargo, Starliner experimentó una serie de problemas técnicos durante el viaje de ida y la NASA aún no ha decidido si es lo suficientemente segura como para que regresen sus astronautas

La agencia espacial también ha reconocido que hay 'desacuerdos' internos acerca de la forma de hacerlo y sobre la que aún no ha tomado una decisión. Una de las opciones contempladas, extendería la permanencia de Williams y Wilmore de los 8 días inicialmente previstos a ocho meses, hasta febrero de 2025.

Durante una conferencia de prensa celebrada este miércoles, el ex astronauta Ken Bowersox, jefe de operaciones de vuelos espaciales tripulados de la NASA, señaló que aún no se han tomado decisiones finales sobre cómo Wilmore y Williams regresarán a la Tierra. También que había desacuerdos razonables entre los ingenieros de la NASA y Boeing sobre la viabilidad de los 28 propulsores del sistema de control de reacción que se utilizan en las maniobras de acercamiento y acople. Cinco de estos propulsores se sobrecalentaron y fallaron y, por otro lado, para cuando la nave atracó en la ISS llevaba detectadas cinco fugas de helio, el límite que marcó la NASA antes del vuelo para que la nave no tuviera problemas.

Starliner en su maniobra de acercamiento a la Estación Espacial Internacional. NASA.

'Creo que ha sido muy saludable. Tengo que admitir que a veces, cuando tenemos desacuerdos, no es divertido. Puede ser doloroso tener esas discusiones, pero es lo que nos convierte en una buena organización', afirmó Bowersox.

Las dos opciones que contempla la NASA

La NASA está valorando principalmente dos opciones. Una, que Wilmore y Williams regresen como estaba previsto a bordo de la Starliner. Para ello sería necesario que los ingenieros de la NASA se sientan cómodos y confiados sobre el rendimiento de los propulsores y de ser así la operación se llevaría a cabo durante la segunda mitad de agosto o la primera de septiembre. Esta es la opción que la NASA considera 'principal', pero no está exenta de problemas.

Según explicó Steve Stich, gerente del Programa de Tripulación Comercial, la NASA aún no conoce qué ha provocado el sobrecalentamiento que llevó al fallo de los 5 propulsores, pero sí un factor que ha podido contribuir. Parece que un sello de teflón en el sistema de combustible puede hincharse e interrumpir su flujo, lo que lleva a una ignición inconsistente.

La segunda opción es que los astronautas regresen en un vuelo de la cápsula Dragon de SpaceX, una de las encargadas de transportar astronautas a la ISS, como la Soyuz rusa.

Los astronautas Suni Williams y Butch Wilmore en la ISS. NASA.

Por el momento, la misión Crew-9 que debía partir hacia la ISS el próximo 19 de agosto ha visto retrasado su lanzamiento hasta no antes del 24 de septiembre. La cápsula puede albergar una tripulación de cuatro, pero en este caso subirían solo dos astronautas para que Wilmore y Williams pudieran sumarse en el vuelo de regreso. Este, sin embargo, no se produciría hasta febrero de 2025, lo que hará que su estancia en la ISS se extienda a 8 meses.

¿Y qué sucede en este caso con Starliner? La nave ocupa uno de los dos puertos de atraque de la estación espacial, lo que afecta al plan de misiones previsto. Otra cuestión que preocupa es la capacidad de la Starliner para operar sin tripulación, algo que forma parte de sus características y que fue probado durante el desarrollo de la nave, pero en este vuelo no fue configurada para este tipo de operaciones. Si la NASA decide que Starliner regrese sin tripulación, Boeing debe actualizar el software para permitir la operación remota.

Según afirmó Bowersox, la NASA tomará una decisión a mediados de este mes.