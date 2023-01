Nocturnal: El metroidvania inspirado en la antigua Persia recibe sus primeros materiales

Sunnyside Games, en asociación con la editorial Dear Villagers, han distribuido el primer tráiler de ‘Nocturnal’, un juego metroidvania inspirado en la antigua Persia. El lanzamiento del título de acción y aventuras de desplazamiento lateral, está programado para finales de año y propone la historia de Ardeshir, un soldado de la llama eterna. Manejando los designios del héroe, el jugador debe luchar contra una niebla misteriosa que cubre la isla donde vive llamada Nahran. Con la ayuda del fuego, el jugador podrá quemar enemigos, iluminar áreas, desbloquear rutas y descubrir los secretos que esconde la niebla.

La sinopsis del videojuego relata: “Después de un viaje difícil a través de un mar embravecido, Ardeshir, soldado de la Llama perpetua, vuelve a su hogar, la isla de Nahran. Hay una bruma peculiar que cubre toda la isla y la única forma que Ardeshir tiene de ganar terreno es usar el fuego para repelerla. Pero esta niebla también cubre lugares increíbles y otorga habilidades poderosas a aquellos que estén dispuestos a explorar sus misterios.”

De acuerdo con los comentarios de sus desarrolladores, el fuego será un elemento que tendrá varios usos. Con él, será posible, además de disipar la niebla, prender fuego a partes de los escenarios, encender maquinaria y quemar seres de magia oscura. Además, los jugadores deberán elaborar una estrategia para escapar de la niebla mientras atraviesan los laberintos que alberga Nahran.

Let's meet on January 19th!

Thanks to our publisher @dearvillagers for their infinite support.



Tune in here: https://t.co/38XOnnzvCe

-#gamedev #Indiegame #indiedev pic.twitter.com/273XZYQbsC