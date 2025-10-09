OpenAI puso límites al uso de famosos en Sora 2, pero no los suficientes.

Cuando OpenAI mostró por primera vez a Sora, su LLM para generación de vídeos, a comienzos del año pasado, causó sensación. Pero cuando finalmente lo lanzó casi un año después y sin avances significativos en ese tiempo, encontró una recepción tirando a fría. Poco después, Google se le adelantó con Veo 3, capaz de generar vídeo y audio sincronizado, y hace una semana la compañía de Sam Altman ha recuperado el paso con Sora 2, lanzado como una app para iOS a la que, por el momento, se accede solo por invitación y que ya ha alcanzado el millón de descargas, más rápido de lo que lo hizo ChatGPT a finales de 2022.

Sora 2 se ha convertido en un potente generador de memes y, aunque OpenAI aseguró que tenía protecciones para ‘bloquear las representaciones de figuras públicas’ de forma predeterminada, hay una excepción notable: permite generar vídeos de figuras públicas que ya han muerto.

Algunos ejemplos de celebridades fallecidas que están siendo utilizadas en Sora 2 son Tupac Shakur charlando con Malcolm X o Michael Jackson, Bruce Lee como DJ, de nuevo Michael Jackson haciendo monólogos cómicos en una cocina, Stephen Hawking cayendo en su silla de ruedas por una rampa para practicar skate, Kurt Cobain robando alitas de pollo de KFC y Martin Luther King Jr. tartamudeando en un discurso importante. Y la lista sigue.

Tupac and Malcolm X (sora 2) pic.twitter.com/E2ogLk84Os — John Savage (@johnsavage_eth) October 2, 2025

DJ Bruce Lee says “Flow like water” to the Tomorrowland crowd.

Made with Sora 2 pic.twitter.com/NgTReNmJ8o — Exci (@ai_exci) October 1, 2025

Alright, I think that's enough Sora 2 for me. @OpenAI and @sama are absolutely unhinged for this (but it's amazing.) 🤣 pic.twitter.com/9bi5uLtaNC — fAIkout (@fAIkout) October 2, 2025

OpenAI incluye una marca de agua animada de Sora sobre cada vídeo generado, lo que reduce el riesgo de que estas creaciones se confundan con imágenes reales. Pero eso no evita que su uso pueda resultar hiriente para familiares y seguidores.

Zelda Williams, hija del fallecido actor Robin Williams, ha pedido en Instagram ‘dejad de enviarme vídeos de IA de mi padre. Dejad de creer que quiero verlos o que los entiendo; no lo hago ni lo haré... Es una estupidez, una pérdida de tiempo y energía, y creedme, no es lo que él habría querido.’

Algunos de los vídeos más virales de Sora 2 están protagonizados por Altman. Eso es porque OpenAI da la opción a los usuarios de subir su aspecto a la IA escaneando su rostro con el móvil para ‘aparecer directamente en cualquier escena de Sora con una fidelidad notable’, usando la función Cameos. El CEO de la compañía es un ejemplo.

La empresa asegura que los usuarios que utilicen los cameos ‘controlan de principio a fin su semejanza’ y que la función está diseñada ‘para garantizar que su imagen y su voz se usen con su consentimiento’. Además, pueden revocar el acceso a sus escaneos y moderar otros vídeos creados con ellos.

Pero las figuras públicas fallecidas, obviamente, no pueden dar su consentimiento ni ejercer ese control sobre su propia imagen. Y a OpenAI parece no importarle demasiado. ‘No tenemos nada que añadir, pero sí permitimos la generación de figuras históricas’, declaró recientemente un portavoz de la compañía a PCMag.

Es posible que también hayas visto vídeos de Sora 2 con personajes populares, algo que ha obligado a OpenAI a modificar la gestión de obras de ficción con derechos de autor.

Altman anunció el pasado fin de semana que los titulares de derechos deberán dar su consentimiento expreso (‘opt in’) para permitir el uso de sus personajes en Sora 2 (en lugar de tener que oponerse tras el lanzamiento) y que recibirán parte de los ingresos generados por esos vídeos. Altman prometió además ‘muchos más cambios por venir’ y pidió ‘esperar un ritmo de cambio muy alto por nuestra parte... tomaremos buenas decisiones y cometeremos errores, pero intentaremos corregirlos rápidamente’.