Estos son los operadores con mejor red en España y las comunidades autónomas y ciudades donde Internet es más rápido

Si alguna vez te has preocupado de medir la velocidad de tu conexión a Internet, es posible que te suene Ookla. Se trata de una empresa estadounidense que ofrece herramientas para diagnosticar la calidad de conexiones a Internet, como su popular SpeedTest. Ookla también publica cada seis meses informes sobre las redes de los operadores de telefonía e Internet, y recientemente ha publicado los correspondientes al primer semestre de 2025 en 76 países; entre ellos, España.

Según explica la compañía, sus informes ‘se basan en millones de pruebas diarias iniciadas por consumidores realizadas en Speedtest, junto con métricas de calidad de experiencia (QoE) que ofrecen información sobre las actividades conectadas diarias que más importan a los usuarios finales’. Con estos datos, Ookla establece cuál es el mejor operador de red móvil, el proveedor de Internet con la red fija más rápida y las comunidades autónomas y ciudades de España con el Internet promedio más rápido.

Mejor red móvil en España

Ookla utiliza un Connectivity Score que puntúa no solo según la velocidad de descarga, sino teniendo en cuenta indicadores de navegación web y streaming de vídeo. Aquí, Movistar es la clara ganadora, dado que además de obtener la mayor puntuación en el apartado Mejor red móvil, también se sitúa como la más rápida (con una velocidad de descarga/subida promedio de 102,94 Mbps / 14,4 Mbps y latencia de 50 ms, combinando todas las tecnologías, y de 191,62 Mbps / 174,86 Mbps con latencia de 47 ms en 5G), la más consistente y con mayor cobertura 5G, así como la mejor para ver vídeo en streaming a través de 5G. Solo es desbancada por Orange a la hora de ofrecer la mejor experiencia para videojuegos, tanto en 5G como en la red móvil en general.

Mejor red móvil en España. Ookla.

Mejor red 5G en España. Ookla.

Mejor proveedor de Internet de España en la red fija

Donde no destaca tanto Movistar es entre los ISP de red fija. Digi logra las mejores puntuaciones en Mejor red fija, ISP más rápido (velocidad promedio de descarga/subida de 321,62 Mbps / 321,14 Mbps y latencia de 17 ms), ISP más consistente y Mejor red para gaming. Orange se queda con el título de la mejor red para streaming de vídeo.

Mejor red fija en España. Ookla.

Las 10 ciudades de España con Internet más rápido

Red móvil

Ciudad Descarga (Mbps) Subida (Mbps) Latencia (ms) Consistencia Operador más rápido L'Hospitalet de Llobregat 154,27 20,74 43,24 90,3% Orange Málaga 150,75 19,8 52,48 90,6% Movistar Sevilla 136,93 20,36 44,87 91,5% Orange Barcelona 112,62 13,96 43,26 88,2% Orange Madrid 107,32 14,75 35,71 87,3% Sin ganador Palma 103,16 17,44 56,72 89,8% Movistar Alicante 98,89 15,76 51,81 89% Sin ganador Valencia 94,44 16,28 46,85 88,3% Sin ganador Zaragoza 92,4 18,9 48,18 90,1% Sin ganador Marbella 73,73 14,82 63,61 86,9% Sin ganador

Red fija

Ciudad Descarga (Mbps) Subida (Mbps) Latencia (ms) Consistencia Operador más rápido L'Hospitalet de Llobregat 298,26 250,17 15,72 90,6% Sin ganador Zaragoza 282,17 214,21 21,91 90,7% Orange Málaga 262,75 210,24 25,6 89,3% Sin ganador Alicante 261 201,51 27,85 89,9% Sin ganador Sevilla 260,46 192,51 20,32 89,1% Sin ganador Madrid 255,81 178,07 10,28 88,8% Digi Valencia 252,72 159,9 20,15 88,9% Sin ganador Palma 245,61 148,9 29,76 87,5% Sin ganador Barcelona 242,86 192,9 16,99 87,8% Sin ganador Marbella 205,65 169,24 27,35 88,9% Sin ganador

Las comunidades y ciudades autónomas con Internet más rápido

Red móvil

Comunidad autónoma Descarga (Mbps) Subida (Mbps) Latencia (ms) Consistencia Operador más rápido Comunidad de Madrid 88,55 14,46 37,04 87,5% Movistar Cantabria 78,39 13,81 54,28 91,1% Sin ganador Asturias 74,63 12,88 54,72 89,2% Sin ganador La Rioja 74,19 18,34 52,08 91,8% Movistar Galicia 69,92 12,23 58,29 88,4% Sin ganador Islas Baleares 68,28 12,98 61,79 87,1% Movistar Cataluña 67,37 12,05 48,44 85,7% Movistar Ceuta 65,96 11,86 58,38 86,7% Sin ganador País Vasco 65,39 14,42 53,9 89,1% Movistar Melilla 63,37 17,61 60,51 90,5% Sin ganador Andalucía 59,36 12,91 56,26 85,7% Movistar Extremadura 56,85 13,91 57,25 88,6% Movistar Comunidad Valenciana 53,94 12,18 52,99 85,1% Movistar Castilla y León 51,59 10,76 48,57 87% Sin ganador Región de Murcia 50,89 11,36 58,21 83,9% Sin ganador Aragón 50,01 13,69 51,77 86,7% Sin ganador Navarra 47,91 13,76 54,92 88% Movistar Castilla-La Mancha 47,31 12,32 52,22 85,5% Movistar Islas Canarias 47,01 10,18 92,99 85,6% Movistar

Red fija