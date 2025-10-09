Acceso

Tecnología

Tecnología

Estos son los operadores con mejor red en España y las comunidades autónomas y ciudades donde Internet es más rápido

La clasificación está realizada con datos del primer semestre de 2025

Internet nunca fue tan rápido
Internet nunca fue tan rápidoPixabay
Creada:
Última actualización:

Si alguna vez te has preocupado de medir la velocidad de tu conexión a Internet, es posible que te suene Ookla. Se trata de una empresa estadounidense que ofrece herramientas para diagnosticar la calidad de conexiones a Internet, como su popular SpeedTest. Ookla también publica cada seis meses informes sobre las redes de los operadores de telefonía e Internet, y recientemente ha publicado los correspondientes al primer semestre de 2025 en 76 países; entre ellos, España.

Según explica la compañía, sus informes ‘se basan en millones de pruebas diarias iniciadas por consumidores realizadas en Speedtest, junto con métricas de calidad de experiencia (QoE) que ofrecen información sobre las actividades conectadas diarias que más importan a los usuarios finales’. Con estos datos, Ookla establece cuál es el mejor operador de red móvil, el proveedor de Internet con la red fija más rápida y las comunidades autónomas y ciudades de España con el Internet promedio más rápido.

Mejor red móvil en España

Ookla utiliza un Connectivity Score que puntúa no solo según la velocidad de descarga, sino teniendo en cuenta indicadores de navegación web y streaming de vídeo. Aquí, Movistar es la clara ganadora, dado que además de obtener la mayor puntuación en el apartado Mejor red móvil, también se sitúa como la más rápida (con una velocidad de descarga/subida promedio de 102,94 Mbps / 14,4 Mbps y latencia de 50 ms, combinando todas las tecnologías, y de 191,62 Mbps / 174,86 Mbps con latencia de 47 ms en 5G), la más consistente y con mayor cobertura 5G, así como la mejor para ver vídeo en streaming a través de 5G. Solo es desbancada por Orange a la hora de ofrecer la mejor experiencia para videojuegos, tanto en 5G como en la red móvil en general.

Mejor red móvil en España.
Mejor red móvil en España.Ookla.
Mejor red 5G en España.
Mejor red 5G en España.Ookla.

Mejor proveedor de Internet de España en la red fija

Donde no destaca tanto Movistar es entre los ISP de red fija. Digi logra las mejores puntuaciones en Mejor red fija, ISP más rápido (velocidad promedio de descarga/subida de 321,62 Mbps / 321,14 Mbps y latencia de 17 ms), ISP más consistente y Mejor red para gaming. Orange se queda con el título de la mejor red para streaming de vídeo.

Mejor red fija en España.
Mejor red fija en España.Ookla.

Las 10 ciudades de España con Internet más rápido

Red móvil

CiudadDescarga (Mbps)Subida (Mbps)Latencia (ms)ConsistenciaOperador más rápido
L'Hospitalet de Llobregat154,2720,7443,2490,3%Orange
Málaga150,7519,852,4890,6%Movistar
Sevilla136,9320,3644,8791,5%Orange
Barcelona112,6213,9643,2688,2%Orange
Madrid107,3214,7535,7187,3%Sin ganador
Palma103,1617,4456,7289,8%Movistar
Alicante98,8915,7651,8189%Sin ganador
Valencia94,4416,2846,8588,3%Sin ganador
Zaragoza92,418,948,1890,1%Sin ganador
Marbella73,7314,8263,6186,9%Sin ganador

Red fija

CiudadDescarga (Mbps)Subida (Mbps)Latencia (ms)ConsistenciaOperador más rápido
L'Hospitalet de Llobregat298,26250,1715,7290,6%Sin ganador
Zaragoza282,17214,2121,9190,7%Orange
Málaga262,75210,2425,689,3%Sin ganador
Alicante261201,5127,8589,9%Sin ganador
Sevilla260,46192,5120,3289,1%Sin ganador
Madrid255,81178,0710,2888,8%Digi
Valencia252,72159,920,1588,9%Sin ganador
Palma245,61148,929,7687,5%Sin ganador
Barcelona242,86192,916,9987,8%Sin ganador
Marbella205,65169,2427,3588,9%Sin ganador

Las comunidades y ciudades autónomas con Internet más rápido

Red móvil

Comunidad autónomaDescarga (Mbps)Subida (Mbps)Latencia (ms)ConsistenciaOperador más rápido
Comunidad de Madrid88,5514,4637,0487,5%Movistar
Cantabria78,3913,8154,2891,1%Sin ganador
Asturias74,6312,8854,7289,2%Sin ganador
La Rioja74,1918,3452,0891,8%Movistar
Galicia69,9212,2358,2988,4%Sin ganador
Islas Baleares68,2812,9861,7987,1%Movistar
Cataluña67,3712,0548,4485,7%Movistar
Ceuta65,9611,8658,3886,7%Sin ganador
País Vasco65,3914,4253,989,1%Movistar
Melilla63,3717,6160,5190,5%Sin ganador
Andalucía59,3612,9156,2685,7%Movistar
Extremadura56,8513,9157,2588,6%Movistar
Comunidad Valenciana53,9412,1852,9985,1%Movistar
Castilla y León51,5910,7648,5787%Sin ganador
Región de Murcia50,8911,3658,2183,9%Sin ganador
Aragón50,0113,6951,7786,7%Sin ganador
Navarra47,9113,7654,9288%Movistar
Castilla-La Mancha47,3112,3252,2285,5%Movistar
Islas Canarias47,0110,1892,9985,6%Movistar

Red fija

Comunidad autónomaDescarga (Mbps)Subida (Mbps)Latencia (ms)ConsistenciaOperador más rápido
Melilla291,95277,5428,6490,2%Sin ganador
País Vasco281,94244,6522,2290%Sin ganador
Asturias277,93222,6925,0490,6%Sin ganador
La Rioja276,94202,7822,2990,8%Sin ganador
Navarra272,82179,325,0790,1%Sin ganador
Comunidad de Madrid269,75203,829,489,9%Digi
Castilla y León268,73198,8818,590%Orange
Galicia264,81214,628,8188,9%Orange
Castilla-La Mancha260,29218,0613,3888,7%Digi
Cantabria256,84168,8923,4190,3%Orange
Ceuta255,87184,2829,784,1%Sin ganador
Cataluña248,59214,0217,4888,5%Sin ganador
Extremadura242,86200,9520,9489%Sin ganador
Aragón242,59186,3123,1888,3%Orange
Andalucía223173,0225,6187,2%Digi
Comunidad Valenciana220,71167,3222,3587,8%Sin ganador
Región de Murcia205,35169,5824,2786,5%Sin ganador
Islas Baleares172,74116,6430,4882,6%Jazztel
Islas Canarias158,55105,9656,5380,6%Jazztel

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas