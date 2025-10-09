Tecnología
Estos son los operadores con mejor red en España y las comunidades autónomas y ciudades donde Internet es más rápido
La clasificación está realizada con datos del primer semestre de 2025
Si alguna vez te has preocupado de medir la velocidad de tu conexión a Internet, es posible que te suene Ookla. Se trata de una empresa estadounidense que ofrece herramientas para diagnosticar la calidad de conexiones a Internet, como su popular SpeedTest. Ookla también publica cada seis meses informes sobre las redes de los operadores de telefonía e Internet, y recientemente ha publicado los correspondientes al primer semestre de 2025 en 76 países; entre ellos, España.
Según explica la compañía, sus informes ‘se basan en millones de pruebas diarias iniciadas por consumidores realizadas en Speedtest, junto con métricas de calidad de experiencia (QoE) que ofrecen información sobre las actividades conectadas diarias que más importan a los usuarios finales’. Con estos datos, Ookla establece cuál es el mejor operador de red móvil, el proveedor de Internet con la red fija más rápida y las comunidades autónomas y ciudades de España con el Internet promedio más rápido.
Mejor red móvil en España
Ookla utiliza un Connectivity Score que puntúa no solo según la velocidad de descarga, sino teniendo en cuenta indicadores de navegación web y streaming de vídeo. Aquí, Movistar es la clara ganadora, dado que además de obtener la mayor puntuación en el apartado Mejor red móvil, también se sitúa como la más rápida (con una velocidad de descarga/subida promedio de 102,94 Mbps / 14,4 Mbps y latencia de 50 ms, combinando todas las tecnologías, y de 191,62 Mbps / 174,86 Mbps con latencia de 47 ms en 5G), la más consistente y con mayor cobertura 5G, así como la mejor para ver vídeo en streaming a través de 5G. Solo es desbancada por Orange a la hora de ofrecer la mejor experiencia para videojuegos, tanto en 5G como en la red móvil en general.
Mejor proveedor de Internet de España en la red fija
Donde no destaca tanto Movistar es entre los ISP de red fija. Digi logra las mejores puntuaciones en Mejor red fija, ISP más rápido (velocidad promedio de descarga/subida de 321,62 Mbps / 321,14 Mbps y latencia de 17 ms), ISP más consistente y Mejor red para gaming. Orange se queda con el título de la mejor red para streaming de vídeo.
Las 10 ciudades de España con Internet más rápido
Red móvil
|Ciudad
|Descarga (Mbps)
|Subida (Mbps)
|Latencia (ms)
|Consistencia
|Operador más rápido
|L'Hospitalet de Llobregat
|154,27
|20,74
|43,24
|90,3%
|Orange
|Málaga
|150,75
|19,8
|52,48
|90,6%
|Movistar
|Sevilla
|136,93
|20,36
|44,87
|91,5%
|Orange
|Barcelona
|112,62
|13,96
|43,26
|88,2%
|Orange
|Madrid
|107,32
|14,75
|35,71
|87,3%
|Sin ganador
|Palma
|103,16
|17,44
|56,72
|89,8%
|Movistar
|Alicante
|98,89
|15,76
|51,81
|89%
|Sin ganador
|Valencia
|94,44
|16,28
|46,85
|88,3%
|Sin ganador
|Zaragoza
|92,4
|18,9
|48,18
|90,1%
|Sin ganador
|Marbella
|73,73
|14,82
|63,61
|86,9%
|Sin ganador
Red fija
|Ciudad
|Descarga (Mbps)
|Subida (Mbps)
|Latencia (ms)
|Consistencia
|Operador más rápido
|L'Hospitalet de Llobregat
|298,26
|250,17
|15,72
|90,6%
|Sin ganador
|Zaragoza
|282,17
|214,21
|21,91
|90,7%
|Orange
|Málaga
|262,75
|210,24
|25,6
|89,3%
|Sin ganador
|Alicante
|261
|201,51
|27,85
|89,9%
|Sin ganador
|Sevilla
|260,46
|192,51
|20,32
|89,1%
|Sin ganador
|Madrid
|255,81
|178,07
|10,28
|88,8%
|Digi
|Valencia
|252,72
|159,9
|20,15
|88,9%
|Sin ganador
|Palma
|245,61
|148,9
|29,76
|87,5%
|Sin ganador
|Barcelona
|242,86
|192,9
|16,99
|87,8%
|Sin ganador
|Marbella
|205,65
|169,24
|27,35
|88,9%
|Sin ganador
Las comunidades y ciudades autónomas con Internet más rápido
Red móvil
|Comunidad autónoma
|Descarga (Mbps)
|Subida (Mbps)
|Latencia (ms)
|Consistencia
|Operador más rápido
|Comunidad de Madrid
|88,55
|14,46
|37,04
|87,5%
|Movistar
|Cantabria
|78,39
|13,81
|54,28
|91,1%
|Sin ganador
|Asturias
|74,63
|12,88
|54,72
|89,2%
|Sin ganador
|La Rioja
|74,19
|18,34
|52,08
|91,8%
|Movistar
|Galicia
|69,92
|12,23
|58,29
|88,4%
|Sin ganador
|Islas Baleares
|68,28
|12,98
|61,79
|87,1%
|Movistar
|Cataluña
|67,37
|12,05
|48,44
|85,7%
|Movistar
|Ceuta
|65,96
|11,86
|58,38
|86,7%
|Sin ganador
|País Vasco
|65,39
|14,42
|53,9
|89,1%
|Movistar
|Melilla
|63,37
|17,61
|60,51
|90,5%
|Sin ganador
|Andalucía
|59,36
|12,91
|56,26
|85,7%
|Movistar
|Extremadura
|56,85
|13,91
|57,25
|88,6%
|Movistar
|Comunidad Valenciana
|53,94
|12,18
|52,99
|85,1%
|Movistar
|Castilla y León
|51,59
|10,76
|48,57
|87%
|Sin ganador
|Región de Murcia
|50,89
|11,36
|58,21
|83,9%
|Sin ganador
|Aragón
|50,01
|13,69
|51,77
|86,7%
|Sin ganador
|Navarra
|47,91
|13,76
|54,92
|88%
|Movistar
|Castilla-La Mancha
|47,31
|12,32
|52,22
|85,5%
|Movistar
|Islas Canarias
|47,01
|10,18
|92,99
|85,6%
|Movistar
Red fija
|Comunidad autónoma
|Descarga (Mbps)
|Subida (Mbps)
|Latencia (ms)
|Consistencia
|Operador más rápido
|Melilla
|291,95
|277,54
|28,64
|90,2%
|Sin ganador
|País Vasco
|281,94
|244,65
|22,22
|90%
|Sin ganador
|Asturias
|277,93
|222,69
|25,04
|90,6%
|Sin ganador
|La Rioja
|276,94
|202,78
|22,29
|90,8%
|Sin ganador
|Navarra
|272,82
|179,3
|25,07
|90,1%
|Sin ganador
|Comunidad de Madrid
|269,75
|203,82
|9,4
|89,9%
|Digi
|Castilla y León
|268,73
|198,88
|18,5
|90%
|Orange
|Galicia
|264,81
|214,6
|28,81
|88,9%
|Orange
|Castilla-La Mancha
|260,29
|218,06
|13,38
|88,7%
|Digi
|Cantabria
|256,84
|168,89
|23,41
|90,3%
|Orange
|Ceuta
|255,87
|184,28
|29,7
|84,1%
|Sin ganador
|Cataluña
|248,59
|214,02
|17,48
|88,5%
|Sin ganador
|Extremadura
|242,86
|200,95
|20,94
|89%
|Sin ganador
|Aragón
|242,59
|186,31
|23,18
|88,3%
|Orange
|Andalucía
|223
|173,02
|25,61
|87,2%
|Digi
|Comunidad Valenciana
|220,71
|167,32
|22,35
|87,8%
|Sin ganador
|Región de Murcia
|205,35
|169,58
|24,27
|86,5%
|Sin ganador
|Islas Baleares
|172,74
|116,64
|30,48
|82,6%
|Jazztel
|Islas Canarias
|158,55
|105,96
|56,53
|80,6%
|Jazztel
