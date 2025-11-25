'Pequeño genio', el smartwatch para niños que tiene casi la mitad del mercado y es un fenómeno en China.

Es prácticamente desconocido en otros mercados, pero todo un fenómeno en China, donde los padres compran a sus hijos relojes inteligentes a edades tan tempranas como los cinco años, según indican desde Wired. Pero no marcas tan esperables como Apple o Samsung, ni siquiera chinas como Huawei y Xiaomi. Allí, el smartwatch que tiene casi la mitad de la cuota de mercado mundial de estos dispositivos para niños es Xiaotiancai, que puede traducirse como Little Genius o Pequeño genio. En el extranjero, la marca lanzada en 2015 es conocida como Imoo.

Según Counterpoint Research, Little Genius ya se sitúa como la cuarta marca de relojes inteligentes a escala mundial, con un 7% de cuota, por delante de Samsung pero por detrás de Huawei, Apple y Xiaomi. En el segmento infantil, sin embargo, Little Genius no tiene rival, con más del 48% del mercado global en la primera mitad del año, frente a más del 27% en 2021.

Por qué gusta a los padres

Geolocalización precisa de los relojes de Little Genius. Imoo.

Este crecimiento espectacular obedece a que satisface tanto las necesidades de los padres como las generadas en los niños. 'Primero satisface la demanda principal de los padres en materia de seguridad: localización en tiempo real, llamadas de voz y videollamadas. También ofrece a los niños funciones sociales propias, con interfaces acordes a sus gustos', ha explicado Bai Shenghao, analista sénior de Counterpoint.

El último modelo insignia de Little Genius, el Z11, se vende por 2.399 yuanes (unos 292 €) e incorpora funciones de localización avanzadas. No solo identifica la ubicación GPS del menor, sino también la planta del edificio, el paso de peatones más cercano, la velocidad al caminar, la temperatura del entorno y las condiciones del tráfico local.

La empresa posee numerosas patentes relacionadas con posicionamiento de alta precisión. Combina hardware y algoritmos -con indicadores como cambios de presión barométrica, análisis del paso o señales Wi-Fi cercanas- para localizar a los niños con una precisión excepcional. Es decir, tranquilidad para los padres.

Además, el Z11 ofrece monitorización de salud y actividad física, resistencia al agua, una corona giratoria con cámaras duales para fotos frontales y traseras, así como tarjeta de transporte y pagos móviles.

Por qué engancha a los niños

X10, uno de los smartwatches de Little Genius que pueden adquirirse en otros mercados. Imoo.

Little Genius ha creado también una amplia plataforma social basada en un servicio de mensajería cerrado que excluye a usuarios de otros dispositivos. Los niños pueden intercambiar contactos simplemente tocando los relojes entre sí o buscando por número de cuenta.

Las funciones sociales de los relojes Little Genius, raramente destacadas en la publicidad de la marca, constituyen su principal atractivo para los niños. Los jóvenes usuarios interactúan en un mundo virtual prácticamente invisible para los adultos.

Según recoge el medio, los relojes Little Genius son utilizados por los niños para comprar, chatear, compartir vídeos y jugar, además de mantenerse en contacto con sus padres. Pero para muchos, la principal actividad es acumular todos los 'me gusta' posibles en su perfil en la plataforma.

Los niños buscan acumular 'me gusta' porque dentro del ecosistema de Little Genius se han convertido en un símbolo de estatus y cuantos más tienen, más populares parecen ante sus compañeros. El sistema funciona como un juego social recíproco -tú me das, yo te doy, con límites para cuántos se pueden dar al día- que les impulsa a añadir contactos y mantener actividad constante. Para ellos, los 'me gusta' no son un simple gesto, sino una forma de medir su posición dentro de la comunidad de Little Genius.

Little Genius ha gamificado casi cualquier actividad medible de la vida del niño (andar, jugar, publicar actualizaciones…), de modo que ganar puntos y subir de nivel aumenta el número de 'me gusta' que pueden dar y recibir. Es un bucle de recompensa constante que puede llevar a un chaval a convertirse en una pequeña celebridad dentro de ese ecosistema.

Los usuarios de bajo nivel pueden dar 5 'me gusta' al día y los de alto nivel 20. Hay un límite de los amigos que se pueden tener que es de 150, lo que les empuja a maximizar el número de los de alto nivel y perjudica a los de bajo nivel que luchan por conseguir un mejor estatus por la cantidad y calidad de sus amistades. Al calor de este fenómeno han surgido empresas que prometen a los niños mejorar sus métricas, algunos usuarios hacen caja vendiendo sus cuentas antiguas, otros pagan bots para inflar sus cifras y los vídeos con trucos para superar los límites de la plataforma son habituales.

Así, 'un dispositivo diseñado para la localización y la comunicación se ha convertido, en la práctica, en un juego competitivo entre compañeros de clase', indicaba un estudio publicado en julio en la revista china Public Communication of Science and Technology. También señalaba que, de esta forma, los niños crecían cada vez más bajo la influencia de la tecnología, donde cada interacción se convertía en datos y cada dato en una herramienta de control.