8 videojuegos clásicos de los 90 que puedes jugar en multijugador ahora mismo, en tu navegador y gratis.

Para no pocos aficionados al gaming, la mejor época de los juegos multijugador fueron la segunda mitad de los 90 y los primeros años 2000. Era la época en que la tecnología era nueva, la creatividad estaba disparada y los aficionados, además de jugar online en sus casas, salían de ellas y socializaban en aquellas míticas LAN Party, un fenómeno que en España llegó a tener mucho éxito. La Campus Party que se celebraba todos los años en Valencia juntaba a miles de personas durante una semana, a cuestas con sus ordenadores de sobremesa.

Esta dosis de nostalgia viene a cuenta de una opción fácil, rápida y procrastinante a más no poder de revivir esos tiempos: las versiones para navegador, hechas por fans, de títulos que entonces lo fueron todo y siguen conservando su encanto. No es un fenómeno nuevo, pero sí ha vuelto a los medios especializados por el éxito que está teniendo Chrono Divide.

Por ese nombre no dice mucho, pero se trata de una versión creada por fans que recrea el 'Red Alert 2' original, de la serie de estrategia en tiempo real 'Command & Conquer', utilizando tecnologías web. El proyecto se presentó en un estado embrionario en 2020, pero se ha mantenido activo y ha seguido recibiendo actualizaciones. A día de hoy, está prácticamente completo en cuanto al modo multijugador (la campaña para un jugador aún no está disponible).

'El proyecto comenzó como un experimento diseñado para demostrar que era posible tener un RTS totalmente funcional y multiplataforma ejecutándose en un navegador web. Ahora, con una versión jugable disponible, el objetivo final es alcanzar la paridad de funciones con el motor original de 'Red Alert 2' en su versión estándar.

Chrono Divide. Chrono Divide.

Funciona con un modelo cliente-servidor ('di adiós al reenvío de puertos y a las excepciones del cortafuegos'), admite mods, ofrece esquemas de control de ratón modernos y clásicos, y funciona en cualquier dispositivo y sistema operativo directamente desde el navegador, incluidos móviles y tabletas', se explica en las notas del proyecto.

Además, cuenta con clasificaciones, un servidor de Discord y 'temporadas' al estilo de los juegos modernos (sin monetización, por supuesto), con reglas especiales y rotación de mapas. Así que hay una comunidad bastante activa jugando a 'Red Alert 2' con regularidad en 2025, lo que es bastante sorprendente.

Doom, Quake 2 y 3, Unreal Tournament, Half-Life: Deatmacth, Warcraft II y Tropico

Además, Chrono Divide no es una iniciativa aislada y hay otros proyectos que recrean títulos clásicos de hace 25 y 30 años de forma absolutamente fiel y, en algunos casos, con mejoras habitualmente relacionadas con el control. También realizados por fans y que se ejecutan en el navegador sin la complicación de tener que hacer funcionar un juego diseñado para MS-DOS o Windows 95 o 98 en un sistema operativo moderno.

En la web DOS Zone puedes unirte con solo un clic a partidas online de lo mejor que ha dado el género First Person Shooter. Ahí puedes jugar al multijugador de Doom, Quake 2 y Quake 3, Unreal Tournament y Half-Life: Deathmatch, también con un servidor de Discord para fomentar la comunidad. Y, fuera de los disparos en primera persona, tienes también clásicos de la estrategia como Warcraft II y Tropico, este bajo el nombre de TTD.

Así que, si quieres pasar un rato reviviendo todos estos clásicos y las partidas multijugador por TCP/IP y LAN party del cambio de siglo, ya tienes una forma.