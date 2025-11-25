Este es el smartphone con la pantalla con más brillo del mundo.

Huawei ha lanzado en China su nueva serie Mate 80, en la que destacan especialmente los modelos Mate 80 Pro Max y el Mate 80 RS Ultimate Design. La compañía afirma que la pantalla OLED de doble capa que emplean llega a 8.000 nits, una cifra inédita en un smartphone. La nueva familia de Huawei, compuesta de cuatro modelos, llega acompañada del nuevo plegable Mate X7, que estrena certificación IP59 frente al polvo.

Los Mate 80 Pro Max y RS Ultimate Design incorporan un panel OLED de 6,9 pulgadas, de doble capa, que teóricamente puede alcanzar esos 8.000 nits, por encima de los 7.000 nits anunciados en el Realme GT 8 Pro y muy lejos de los 3.300 nits del Pixel 10 Pro o los 2.200 del iPhone 15 Pro. Conviene recordar que estas cifras apuntan solo al brillo máximo en condiciones específicas y de forma local, en un área concreta de la pantalla y no en toda ella; aun así, indican que el panel debería verse mejor que la mayoría en exteriores muy soleados. Huawei también promete un contraste especialmente alto.

Toda la serie adopta pantallas planas y marcos rectos, una tendencia que prácticamente ha desterrado las curvas del diseño móvil. Y en la parte trasera destaca un gran círculo que marca la zona de la bobina de carga inalámbrica. Combinado con el módulo de cámaras, también circular, forma una especie de ocho que define la estética del dispositivo.

Mate 80 RS Ultimate Design. Huawei.

Los nuevos Mate 80 consisten en, además del modelo base y el Pro Max, el Mate 80 Pro y el Mate 80 RS Ultimate Design. Todos utilizan procesadores Kirin y la memoria RAM llega hasta los 20 GB en el RS Ultimate Design, que viene a ser un Pro Max con un acabado más exclusivo, más memoria (el Pro Max se queda en 16 GB) y un precio más elevado.

Llama la atención que Huawei no haya entrado en la carrera por las baterías gigantes y deje el Pro Max en unos 6.000 mAh, una cifra contenida para lo que se ve en la competencia. Las cámaras siguen siendo uno de los principales reclamos, con doble teleobjetivo periscópico en el modelo superior y compatibilidad con un kit de telefoto externo, algo cada vez más habitual.

Mate X7. Huawei.

El nuevo plegable Mate X7 tiene como mayor novedad la resistencia IP58 e IP59, que se aproxima a la certificación IP68 del Pixel 10 Pro Fold. Huawei ha añadido además una batería de 5.600 mAh, pantallas más grandes y las clásicas actualizaciones de procesador y cámaras.

Para Huawei ha sido un lanzamiento importante. Además de estos cinco teléfonos, la compañía ha presentado nuevos relojes, tabletas, portátiles, auriculares, televisores y routers. De momento, todos estos dispositivos se quedan en China, aunque algunos podrían llegar de forma limitada a mercados internacionales más adelante.