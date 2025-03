El post-apocalíptico de The Last Caretaker pone fecha a su experiencia de supervivencia oceánica

Channel37, el estudio independiente finlandés fundado por veteranos de la industria que han participado en obras como ‘Trials’ o ‘Claybook’, ha desvelado que su título debut, ‘The Last Caretaker’, estará disponible en acceso anticipado para PC en Steam y Epic Games Store durante el verano de 2025. La versión para consolas PlayStation y Xbox también se ha confirmado, pero llegará más adelante.

Un océano que descubrir

‘The Last Caretaker’ es un videojuego de acción, aventura y supervivencia en primera persona, que nos invita a descubrir un vasto y desconocido mundo oceánico, donde los vestigios de la humanidad y un futuro incierto se encuentran entre las olas. Con un planteamiento que destaca la exploración, construcción y supervivencia, el título promete una experiencia que destaca tanto por su profunda narrativa como por un mundo abierto que ha sido transformado por el paso del tiempo.

En esta aventura asumes el papel del último cuidador de la humanidad, una figura clave encargada de asegurar la supervivencia de los últimos vestigios de la civilización. "El mundo ha cambiado. Un océano infinito se extiende en todas direcciones, su superficie rota por los últimos restos de aquellos que quedaron atrás. Las máquinas aún zumban con propósitos olvidados, los faros destellan con señales antiguas y la infraestructura continúa sus operaciones silenciosas. Pero algo más se mueve: una tecnología reutilizada, rediseñada para flotar en silencio", se describe el mundo del juego.

En este escenario, el jugador debe navegar por el océano, recolectando conocimiento perdido, reactivando sistemas inactivos y garantizando que los últimos embriones humanos en las Bóvedas de Semillas puedan cumplir su viaje hacia las estrellas. Sin embargo, no todo se mantiene en calma y reposo. Máquinas, a menudo hostiles, todavía susurran en las profundidades, desafiando la misión del cuidador.

La misión del último cuidador

Antti Ilvessuo, cofundador de Channel37, explica: "No solo hacemos un juego. Estamos construyendo algo profundamente personal, algo que refleja décadas de experiencia y pasión. Este no es simplemente otro juego de supervivencia; es una historia sobre el deber, el legado y la carga de llevar la última esperanza de la humanidad", lo que se refleja en la ambiciosa propuesta de ‘The Last Caretaker’.

El juego se basa en cuatro pilares fundamentales que estructuran tanto la jugabilidad como la narrativa: Conexión, Exploración, Cuidado y Resiliencia. Cada decisión tomada influye en la misión de asegurar el futuro de la humanidad, desde la recolección de recursos hasta la supervivencia frente a amenazas biomecánicas.

Artesanía

El juego permite recolectar recursos con los que reparar sistemas esenciales y mejorar las capacidades robóticas. También se podrán crear herramientas que son necesarias para mantenerse operativo en el entorno oceánico, favoreciendo la progresión.

Exploración

La navegación por el océano en ‘The Last Caretaker’ se centra en la exploración de ruinas, estaciones y estructuras abandonadas. Estos lugares ofrecerán recursos útiles y, en algunos casos, fragmentos de la historia y tecnología de civilizaciones pasadas. Elementos destinados a enriquecer el contexto del juego.

Descubrimiento

A lo largo del juego, se repartirán grabaciones cifradas y terminales inactivas que proporcionan información adicional sobre el pasado de la humanidad. Estos elementos están dispersos por el mundo del juego y ayudarán a completar la narrativa sobre lo que ocurrió.

Nutrición y cuidado

El cuidado de los embriones humanos en las Bóvedas de Semillas será esencial para cumplir con la misión. Gestionar su nutrición y energía, así como el cuidado de sus recuerdos, también formará una parte clave de la jugabilidad, ya que influye en el progreso de la historia y en la supervivencia.

El juego presenta una serie de amenazas, como máquinas rebeldes y enemigos biomecánicos a los que deberán superar. La capacidad para manejar estas amenazas y mantenerse en vida será crucial para avanzar en la misión.

A tener en cuenta

Con este planteamiento de juego, el equipo de desarrollo promete una experiencia única centrada en la resistencia humana y la exploración de un mundo transformado. La combinación de mecánicas de supervivencia, narrativa y un universo por descubrir hace del juego una de las propuestas a tener en cuenta cuando se produzca su irrupción en el programa de Acceso Temprano en PC para Steam y Epic Games Store, aunque más tarde también llegará a consolas.