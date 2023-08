Por qué Google Maps censura estos lugares de España: se consideran "prohibidos"

La tecnología, hoy en día, está tan avanzada que se puede hacer cualquier cosa con apenas unos clics, ya sea pedir un taxi, un hotel o buscar un lugar en una ciudad en la que nunca has estado. Prueba de ello es Google Maps, un servicio que ha ido mejorando con el paso del tiempo y a día de hoy permite rastrear todo lo que tu quieras. No obstante, en el mundo, y también en España, existe algunos lugares que tiene "censurados", de tal manera que se consideran prohibidos y no los muestra.

La aplicación de mapas de Google es un servicio en línea cuyo principal objetivo es permitir a los usuarios encontrar lugares, obtener direcciones o explorar mapas. Google Maps, que se puede utilizar tanto en ordenadores como en dispositivos móviles, permite también algunas características como recibir información sobre reseñas de restaurantes, tiendas u otros establecimientos o lugares de interés, así como explorar imágenes panorámicas de calles y ubicaciones específicas en una vista de 360 grados, información para llegar a ciertos destinos (caminar, andar en bicicleta, conducir o usar el transporte público) o los pasos a seguir para llegar a la dirección deseada.

Gracias a los mapas que ofrece esta plataforma, se pueden conocer lugares a los que no hayamos podido ir nunca y por los que poder darse un paseo virtual. Google trabaja cada día para incluir mejoras y nuevos puntos de acceso, como se ha podido comprobar en recientes actualizaciones como las localizaciones de radares, suspensiones de línea del transporte público o vías cerradas por obras. Pese a todo ello, existen muchos puntos a los que, por diferentes motivos, Google Maps no puede mostrar.

Estos son los lugares de España y del mundo que Google Maps ha censurado y no los muestra

En el mundo encontramos varios ejemplos. Corea del Norte, por ejemplo, no aparecía en la aplicación hasta 2013, ya que el propio gobierno norcoreano no lo permitía. Hoy en día, se pueden ver los nombres de algunas calles, paradas de metro, parques, entre otros. Algo parecido ocurre con Israel, la frontera de México con Estados Unidos o la Isla Jeannette, en Rusia. Pero también la base aérea de Volkel y el Palacio real de Soestdijk, en Países Bajos, o la base aérea de la OTAN en Geilenkirchen, Alemania. Y en España, por supuesto, hay casos que la aplicación considera "prohibidos" o "censurables", por distintas razones, y que por tanto, son zonas que no se muestran en Google Maps.

Uno de ellos es el Castillo de Montjuic, en Barcelona. Se trata de una antigua fortaleza que ha sido utilizada, a lo largo de su historia, como prisión, cuartel militar o centro de detención. Otro de los lugares censurados en nuestro país es el helipuerto de Murcia, también conocido como de Santa Ana. En Madrid, no se puede ver el número 23 de la calle Espíritu Santo, puesto que en el año 1999 la policía encontró en un edificio el cadáver de Enrique Urquijo, cantante de Los Secretos, por lo que ese cree que la ubicación ha sido pixelada para preservar el lugar en respeto al fallecido.

También en la capital encontramos censurada al Cuartel Puerta de Hierro cuyo fin se encuentra destinado al Ejército de Tierra siendo un lugar estratégico para conectar los hospitales militares y algunos puntos claves del Ministerio de Defensa. Asimismo, la Fortaleza Isabel II en Menorca tampoco es mostrada por la aplicación.