¿Te registras en un hotel? Así es como debes compartir una copia de tu DNI, según la Policía

La reciente entrada en vigor del Real Decreto 933/2021 ha aumentado en gran cantidad los datos que establecimientos y usuarios deben facilitar al Ministerio de Interior, no a la Policía como hasta ahora, cuando realizan actividades como registrarse en un hotel o alquilar un vehículo. Entre los nuevos datos han aumentado los referidos al DNI y esto plantea nuevas dudas. ¿Hay que entregar una copia del DNI o basta con facilitar la información? Y si facilito una copia, ¿cómo hacerlo de forma segura que evite que pueda llegar a ser usada para fines ilícitos si cae en las manos equivocadas?

Si bien el Real Decreto no establece una obligatoriedad de facilitar una copia del DNI, sí señala que los establecimientos de hospedaje ‘serán responsables de la exactitud de los datos que se hagan constar en ellos [partes y hojas], de modo que coincidan con los documentos o sistemas que acrediten la identidad de las personas, que habrán de ser exhibidos o facilitados por los usuarios de estos servicios’.

Lo cierto es que dar la opción de entregar una copia del DNI para agilizar el proceso de registro es una práctica que ya estaba en uso por parte de algunos establecimientos, algo que, por otro lado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad siempre han recomendado evitar siempre, a menos que sea imprescindible, para una mejor protección de los datos de los ciudadanos.

Ahora, si se opta por enviar una copia del DNI, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? La Policía lo ha explicado en numerosas ocasiones, pero nunca está de más recordarlo. Es necesario editar la imagen, tanto para ocultar los datos que no son imprescindibles como para colocar una marca de agua que deje claro que es una copia compartida para un fin muy concreto. No es una tarea complicada, sino que se puede llevar a cabo con cualquier móvil, bien usando el editor de imágenes de Google Fotos, si el teléfono es Android, o el de Fotos si es un iPhone. En ambos casos, son aplicaciones nativas del sistema operativo.

#Compartir un documento tan importante como nuestro #DNI es un riesgo, por lo que indicar en la propia copia su #finalidad o borrar ciertos datos puede ser útil



👉🏼 Engañar a terceros o abrir cuentas bancarias son algunas prácticas #fraudulentas posibleshttps://t.co/wZ5dAhzxbZpic.twitter.com/w3FlXIDgtE — Policía Local Elche (@policiaelche) December 4, 2021

En un DNI conviene borrar todo lo que no sea información requerida para la operación de registro. Es decir, todo lo que no sea el nombre y apellidos, sexo, número del DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, dirección habitual -que puede coincidir o no con la que figure en el DNI, en este último caso no tendría utilidad- y el número de soporte del documento. El resto puede eliminarse de la imagen para dificultar que ese DNI, eventualmente, pueda llegar a ser usado de forma fraudulenta, por ejemplo, para abrir cuentas bancarias o engañar a terceros.

En cualquier caso, si no te sientes cómodo dejando esos datos en una copia de tu DNI, siempre tendrás la opción de entregarlos en formato texto lo que te pidan, que es la opción más segura.

El último paso, crear una marca de agua que indique la finalidad con la que se ha creado esa copia, también puedes hacerlo a través de las apps nativas de Fotos en Android e iOS.

Cómo borrar datos en una copia del DNI con el móvil

En Android

Abre la imagen con la copia de tu DNI con Fotos .

. Toca en el icono de Editar y desplázate, en las opciones de la barra inferior, hasta la opción Herramientas y púlsala.

y desplázate, en las opciones de la barra inferior, hasta la opción y púlsala. Toca en Borrador Mágico y a continuación pasa el dedo por la información que quieres eliminar. Cuando hayas realizado todos los cambios, toca en Guardar Copia.

En iOS

Abre Fotos y selecciona la imagen a editar.

y selecciona la imagen a editar. Toca Editar en la parte superior derecha.

en la parte superior derecha. Presiona el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha y elige Marcación .

en la esquina superior derecha y elige . En la parte inferior, aparecerán distintas herramientas (rotulador, marcador, lápiz, etc.). Escoge el rotulador o marcador .

o . Pulsa el círculo de color para seleccionar un tono oscuro, como negro, y ajusta el grosor si lo deseas.

para seleccionar un tono oscuro, como negro, y si lo deseas. Con el dedo, traza una línea o bloquea con trazos gruesos sobre los datos que quieras ocultar hasta cubrirlos por completo.

o bloquea con trazos gruesos sobre los datos que quieras ocultar hasta cubrirlos por completo. Cuando termines, toca OK y luego Listo para guardar la versión editada de la foto.

Cómo crear una marca de agua en una imagen con el móvil

En Android

Abre la imagen con Fotos y selecciona Editar .

y selecciona . En las opciones de la barra inferior, desplázate hacia la derecha y toca en Anotación .

. Pulsa en Texto y escribe, por ejemplo, Copia de DNI para registro en hotel. Toca en Hecho y a continuación arrastra con el dedo la frase hasta situarla donde quieras. Vuelve a tocar en Hecho.

En iOS