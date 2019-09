"Saludos de WhatsApp": No piques con el último timo

Si tú no has solicitado este mensaje es que o alguien ha metido por error tu número de teléfono cuando intentaba verificar su cuenta o que alguien está tratando de acceder a tu cuenta de manera ilegítima.

En cualquier caso si has picado, la OCU te ofrece una serie de consejos para subsanar tu error y no volver a caer en este tipo de trampas:

- Si no has solicitado tú el código de verificación no hagas caso a ningún mensaje que te llegue. Sobre todo, no pinches en el enlace de verificación en ningún caso.

- En ocasiones WhatsApp podría llamarte por teléfono desde un número extranjero para darte por teléfono el código de verificación. No te asustes, coger esa llamada no te compromete, pues el “ladrón” seguirá necesitando ese código para acceder a tus mensajes y tú no se lo vas a dar.

- Cuando tengas que verificar tu cuenta porque has cambiado de teléfono y quieres instalar WhatsApp en un nuevo terminal, lo más seguro es introducir a mano el código de verificación en vez de pinchar en él.

- Activa la verificación en 2 pasos de WhatsApp: de este modo, cualquier intento de verificación de tu número de WhatsApp requeurirá de un número PIN de 6 dígitos que solo tú conoces. Esto es distinto de la opción de desbloquear WhatsApp con la huella dactilar ya que solo se te pedirá el PIN cuando configures la app en un nuevo teléfono, mientras que la protección con huella dactilar es cada vez que accedas a WhatsApp para preservar la privacidad de tus mensajes de ojos ajenos.

- Si ya has caído en la trampa: vuelve a verificar tu número de teléfono en la app de WhatsApp. Te enviarán de nuevo un código de verificación a tu móvil. Introdúcelo en la app de tu teléfono. Y por supuesto configura la verificación en 2 pasos.