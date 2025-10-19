La sombra de Gengar da estilo a nuestro escritorio con sus versiones de Razer Kraken Kitty V2, Cobra y Gigantus V2 XXL

Justo a tiempo para celebrar Halloween con un estilo mucho más inspirador, Razer ha ampliado su colección Pokémon Gengar Edition con la llegada de nuevos dispositivos con temática de la criatura de la región de Kanto. Además del éxito de los auriculares Razer Kraken Kitty V2 - Gengar Edition, ahora el fabricante ha comenzado a comercializar la alfombrilla para ratón Razer Gigantus V2 XXL - Gengar Edition, junto con el ratón Razer Cobra - Gengar Edition, un trío de dispositivos incapaz de defraudar a las legiones de seguidores de la archiconocida franquicia. Descubrimos por qué aquí y ahora.

Razer Kraken Kitty V2 - Edición Gengar

Los Kraken Kitty V2 Edición Gengar son la combinación perfecta de gaming, cultura pop y estilo. Están pensados para ofrecer un sonido de muchos kilates embellecidos por una estética con sobrada personalidad. El diseño es, sin duda, su mayor atractivo. El trabajo realizado entre Razer y The Pokémon Company da como resultado un producto con el característico morado que cubre todo el chasis con detalles como las prominentes púas del travieso Pokémon y un acabado mate que no atrae las huellas dactilares como un imán.

Razer Kraken Kitty V2 - Edición Gengar Elsotanoperdido

A pesar de ser unos auriculares claramente diseñados para llamar la atención por su estética, la calidad de construcción no se ha visto comprometida. La montura se mantiene ligera, con un peso aproximado de 325 gramos, y las almohadillas de espuma viscoelástica con capas transpirables los hacen cómodos incluso para sesiones de varias horas. La diadema ajustable distribuye el peso eficientemente y evita las típicas molestias.

En cuanto a la calidad de sonido, los altavoces Razer TriForce de 40 mm demuestran una vez más la versatilidad de la marca. La reproducción es equilibrada, con graves definidos, pero no exagerados, medios claros para voces y efectos, y agudos controlados a volúmenes altos. No se percibe ese sonido “excesivamente grave” que algunas marcas insisten en aplicar a sus auriculares para gaming, algo que supone un incentivo entre aquellos que también quieren escuchar música o ver películas con estos auriculares.

Razer Kraken Kitty V2 - Edición Gengar Elsotanoperdido

El sonido envolvente virtual 7.1 está incluido (en PC mediante Razer Synapse) y ofrece mayor espacialidad. El micrófono retráctil presenta un patrón cardioide y filtra eficazmente el ruido ambiental. Está dotado con conexión por USB garantizando compatibilidad inmediata con PC y consolas como PS5. Sin embargo, la falta de conexión analógica (jack de 3,5 mm) o conectividad inalámbrica limita un poco su versatilidad. En resumen, los Razer Kraken Kitty V2 Gengar Edition logran equilibrar la excentricidad visual con una sólida base técnica, algo poco común en este segmento.

Razer Gigantus V2 XXL – Edición Gengar

La imagen del simpático Pokémon también es protagonista en esta alfombrilla de gran formato (940 × 410 × 4 mm), pensada para bajas sensibilidades y amplios movimientos. La superficie de tela micro tejida ofrece un deslizamiento estable con sensores ópticos y un control predecible en las frenadas. Se asienta sobre una base de goma de alta densidad que evita desplazamientos incluso en mesas lisas, mientras que el grosor de 4 mm ayuda a amortiguar pequeñas irregularidades. El acabado Gengar no altera la respuesta, así que la sensación coincide plenamente con la serie Gigantus V2. Además, se limpia con un paño húmedo y seca rápido, haciéndolo muy útil para uso diario.

Razer Gigantus V2 XXL – Edición Gengar Elsotanoperdido

Razer Cobra – Edición Gengar

Ahora nos ocupamos del Razer Cobra, un ratón simétrico con 58 gramos que apuesta por switches ópticos de tercera generación y sensor con ajuste fino hasta 8.500 PPP en pasos de 50. El chasis admite agarres tipo claw y fingertip, con laterales que sujetan bien sin recurrir a texturas agresivas. Funciona por cable con latencia baja y dispone de memoria interna para guardar un perfil de Synapse, útil si cambias de equipo. Los deslizadores de PTFE mantienen un movimiento uniforme y la iluminación inferior aporta un halo suave. En realidad, sobre la base técnica del Cobra estándar se ha aplicado el diseño de Gengar y el experimento no ha quedado nada mal.

Razer Cobra – Edición Gengar Elsotanoperdido

“Gengar, te elijo a ti”

No todos los días puedes acceder a accesorios como unos auriculares con los pinchos de Gengar en la diadema y un sonido excelente, una alfombrilla de gran formato con tela micro tejida y un ratón ligero con sensor ajustable en un mismo conjunto inspirado en el Pokémon más burlón. No son periféricos precisamente recomendables para llevar al trabajo, pero si buscas algo con calidad que funcione bien y que realmente llame la atención, esta colección podría ser justo la que te haga decir: “Gengar, te elijo a ti”.