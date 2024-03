Starship, el cohete más grande jamás construido, completa un vuelo con éxito por primera vez

SpaceX lo ha conseguido al tercer intento. Starship, el cohete más grande jamás construido, ha logrado despegar y completar con éxito su primer vuelo. En los dos intentos anteriores, el cohete de SpaceX estalló pocos minutos después del despegue.

El tercer vuelo de prueba ha comenzado a las 14:22, hora peninsular española, y finalizado 1 hora y 4 minutos después tras el amerizaje de la segunda etapa del cohete, Starship, en el Oceano Índico. Super Heavy, el propulsor, se ha separado a los 3 minutos del despegue, como estaba previsto, y ha amerizado en el Golfo de México. Aunque Starship está diseñado para que sus dos etapas sean reutilizables, ni Super Heavy ni Starship serán recuperados en esta ocasión.

La fecha de lanzamiento no ha estado asegurada hasta última hora de ayer, una vez la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dio su aprobación al despegue. Este estaba programado inicialmente para las 13:00 horas, pero se retrasó 1 hora y 22 minutos debido a la presencia de algunos barcos en el Golfo de México donde se estrellará Super Heavy.

Entre los objetivos de esta misión se encontraban probar la apertura y cierre de la puerta de carga del cohete, una demostración de transferencia de propelente durante la fase de la costa de la etapa superior, el primer encendido de un motor Raptor en el espacio y una reentrada controlada de Starship. También ha sido la primera vez que el escudo térmico de Starship ha sido puesto a prueba en una reentrada en la atmósfera.

Starship’s Raptor engines have ignited during hot-staging separation. Super Heavy is executing the flip maneuver pic.twitter.com/T593ACilyD