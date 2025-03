Los tres trucos para tener espacio infinito en Gmail sin pagar

Gmail se ha convertido en el servicio de correo electrónico más utilizado en el mundo gracias a su integración con Google y su facilidad de uso. Millones de personas lo utilizan diariamente para gestionar sus correos, acceder a servicios como Google Drive o YouTube y mantenerse conectados con diversas plataformas, aunque hay un detalle importante que muchos desconocen: aunque Gmail es gratuito, su almacenamiento tiene un límite.

Google ofrece 15 GB de espacio sin coste, pero este almacenamiento no solo es para Gmail, sino que también se comparte con Google Drive y Google Fotos. Una vez que se alcanza este límite, la empresa ofrece como única solución la suscripción a Google One, un servicio de almacenamiento en la nube con diferentes planes de pago. No obstante, antes de recurrir a esta opción, existen varias formas de liberar espacio en Gmail y seguir utilizando el servicio sin costes adicionales.

Elimina correos innecesarios

El primer paso para liberar espacio es deshacerse de los correos que ya no son relevantes. A diario, se reciben decenas o incluso cientos de emails y muchos de ellos solo ocupan espacio sin aportar valor. Gmail permite filtrar y eliminar estos mensajes de manera sencilla:

Usa la barra de búsqueda de Gmail y escribe 'larger:10M' para encontrar los correos que ocupan más de 10 MB. Puedes ajustar este valor según sea necesario.

Filtra los correos antiguos y desfasados utilizando la opción de fecha en los filtros de búsqueda.

Adopta la práctica de revisar y eliminar correos innecesarios de manera regular.

Deshazte de los correos promocionales

Una gran parte del almacenamiento de Gmail se llena con correos promocionales y boletines que llegan tras registrarse en diversas plataformas. Estos correos suelen ser automatizados y no aportan información relevante en el día a día. Para eliminarlos de manera rápida:

En la barra de búsqueda, escribe 'cancelar suscripción'. Esto mostrará todos los correos que incluyen un enlace para darse de baja de listas de correo.

Selecciona y elimina aquellos que no te interesan.

Asegúrate de darte de baja de los boletines innecesarios para evitar que vuelvan a llenar tu bandeja de entrada.

Anula el acceso a sitios web innecesarios

Muchas veces registramos nuestra cuenta de Gmail en distintos sitios web sin recordar en cuáles. Algunos de estos servicios pueden seguir enviando notificaciones y ocupando espacio. Para gestionar los sitios donde está registrado tu correo:

Accede a tu cuenta de Google y dirígete a la sección de 'Seguridad'.

Busca la opción 'Acceso a otros sitios'.