Alarmo: Nintendo anuncia una nueva alarma inteligente para que despiertes con toda su magia

¿Alguna vez has querido despertarte en uno de los coloridos mundos de los juegos de Nintendo? Pues presta atención, porque la casa de entretenimiento japonesa ha sorprendido con el anuncio de su próximo dispositivo, que no será la esperada Switch 2, sino el innovador Nintendo Sound Clock: Alarmo. Este despertador interactivo promete transformar la forma en que comienzas tus mañanas, animándote cada jornada con temas y efectos de sonido de juegos como ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ o ‘Splatoon 3’.

Funciones Interactivas

En los primeros materiales distribuidos de Nintendo, la casa deja patente que Alarmo no solo es un despertador, sino un dispositivo interactivo diseñado para que despertar sea una experiencia divertida. Equipado con un sensor de movimiento, reacciona a tus gestos y reproduce sonidos si estiras los brazos o te das la vuelta. El volumen irá descendiendo cuanto más te muevas, pero si te tomas tu tiempo para salir, el sonido se intensificará, añadiendo un toque de humor a esta dolorosa rutina.

Una vez detecta que te has levantado de la cama te recompensará con una fanfarria de victoria. En este sentido, entre las características más atractivas de Alarmo destaca su capacidad de personalización, que permite elegir entre 35 escenas inspiradas en cinco videojuegos de Nintendo: ‘Super Mario Odyssey’, ‘Zelda: Breath of the Wild’, ‘Splatoon 3’, ‘Pikmin 4’ y ‘Ring Fit Adventure’.

Personalización y Conectividad

Cuando llegue la hora establecida se reproducirá el tema que hayas elegido, lo que te permitirá despertar en un ambiente tematizado. La alarma estará conectada a Internet y promete la posibilidad de descargar temas adicionales de ‘Animal Crossing’ y ‘Mario Kart 8 Deluxe’ en el futuro. En realidad, con todos estos elementos y su apuesta por la conectividad se aseguran que Alarmo no se quede obsoleto, sino que evolucione junto con las preferencias de sus usuarios.

¡Despiértate en compañía de todo un mundo de juegos con Nintendo Sound Clock: #Alarmo, un despertador interactivo que detecta tus movimientos mientras te levantas! pic.twitter.com/3AIca3IoyC — Nintendo España (@NintendoES) October 9, 2024

Modos de funcionamiento

Podrás alternar entre el modo enérgico, donde la alarma se intensifica gradualmente cuanto más tiempo permanezcas en la cama, y el modo suave, que ofrece un nivel de intensidad más constante. También hay disponible un modo botón, que ofrece una experiencia más tradicional en la que hay que pulsar para posponer la alarma del despertador. Esto proporciona opciones para adaptarse a diferentes estilos de despertar, ya sea que prefieras un comienzo enérgico o algo más relajante. Además, será posible activar la opción “Sonidos plácidos” para relajarse escuchando música y sonidos reposados en el momento de meterse en la cama. Una vez dormidos registra los movimientos durante el sueño, proporcionando estadísticas que podrás consultar sobre tu actividad nocturna.

La Magia de Despertar con Nintendo

Con todas sus funciones y el encanto característico de la casa nipona, este gadget, que busca hacer que las mañanas sean menos monótonas, podría convertirse en todo un must-have para sus seguidores. Las imágenes y el tráiler que acompañan el anuncio permiten hacernos una idea razonada de lo que ofrece este “despertador gaming”, que no solo ayuda a desperezarse a los jugadores, sino que también les ofrece una experiencia interactiva.

Lanzamiento y Precio

El dispositivo está previsto para comercializarse a principios de 2025, aunque la fecha exacta aún no ha sido anunciada. Hasta mediados de enero, solo los suscriptores de Nintendo Switch Online y Nintendo Switch Online + Paquete de expansión podrán comprar Alarmo como exclusiva temporal a través de My Nintendo Store a un precio de 99,99 €. ¿Qué te parece este nuevo despertador de videojuego con temática de Nintendo?