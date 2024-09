The Legend of Zelda Echoes of Wisdom: Todo lo que debes saber sobre su estreno, jugabilidad y secretos

El reino de Hyrule enfrenta una nueva amenaza en ‘The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom’, disponible en Nintendo Switch a partir de este jueves 26 de septiembre. En esta entrega de la icónica saga, la princesa Zelda asume el rol protagonista, tomando las riendas para detener una misteriosa catástrofe provocada por unas inquietantes grietas que han aparecido por todo el reino.

Una aventura junto a Tri

Acompañada por una enigmática criatura etérea llamada Tri, Zelda se embarca en una aventura que la llevará a utilizar su sabiduría y el poder del cetro de Tri. Este objeto le permitirá crear réplicas, o duplicados de objetos que encontrará a lo largo de su viaje. Estas réplicas serán clave para resolver acertijos y derrotar enemigos, aportando una nueva dimensión estratégica al juego. Además, Zelda podrá combinar estas réplicas de forma creativa, usando elementos como bloques de agua para alcanzar nuevas alturas o puentes improvisados para cruzar grandes distancias. Incluso puede invocar réplicas de monstruos para que la ayuden en combate.

