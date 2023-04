Firmament: El estudio de Myst anuncia una aventura repleta de enigmas y rompecabezas.

‘Myst’ es un clásico que se estrenó hace casi 30 años en aquellos ordenadores de la era de los 90. El juego de resolución de rompecabezas en primera persona no se libró de su correspondiente puesta a punto, con una nueva versión desarrollada por el propio estudio Cyan Worlds que fue publicada en 2021. Precisamente, la compañía de videojuegos fundada por los hermanos Rand Miller y Robyn Miller, ahora revela ‘Firmament’ su más reciente creación. Antes de anticipar ningún elemento concreto sobre el proyecto, no está de más apuntar que el nuevo título mantiene la mayoría de las señas de identidad que convirtieron a ‘Myst’ y su secuela ‘Riven’ en un todo un éxito.

