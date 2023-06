Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged: Las funciones dinámicas de la secuela al detalle.

El especialista en éxitos de velocidad Milestonecontinúa trabajando en la segunda iteración de la serie ‘Hot Wheels Unleashed’, que bajo el subtítulo ‘Turbocharged’, regresará a nuestras consolas y ordenadores el 19 de octubre. El título se publicará para Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, y en formato PC con nuevas mecánicas de juego, terrenos, tipos y categorías de vehículos.

En primer lugar, en ‘Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged’, tener un coche rápido no será la única clave del éxito, ya que la jugabilidad se ha variado con la introducción de dos nuevos movimientos que pretenden añadir una capa extra de profundidad a la competición. Con la potencia del “Impulso”, podrás saltar o hacer un doble salto en cualquier momento. Esta nueva acción sirve como herramienta para adelantar a los oponentes o navegar por espacios reducidos esquivando obstáculos. Además, permiten no solo mejorar las habilidades en carrera sino también descubrir nuevos atajos o acceder a secciones de la pista antes inalcanzables.

Mientras tanto, el “Desplazamiento Lateral” permite desplazarse rápidamente hacia la izquierda o la derecha, chocando con los oponentes a ambos lados. Utilizando esta maniobra, puedes forzar a tus oponentes a salirse de los límites o usarlos para rebotar dentro de la pista de plástico naranja. Estas nuevas habilidades, combinadas con las mecánicas de impulso y derrape de ‘Hot Wheels Unleashed’, tienen como objetivo abrir oportunidades inéditas y ampliar las posibilidades estratégicas en cada carrera.

