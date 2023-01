War Thunder: un foro del videojuego filtra documentos confidenciales del caza F-16

Lanzado en noviembre de 2012, el simulador de combate militar ‘War Thunder’ ha visto cómo a lo largo de una década se ha establecido a su alrededor una entusiasta comunidad, especialmente en lo que se refiere a sus debates sobre las características de los medios utilizados por los ejércitos de diferentes países del mundo. Esto ha convertido los foros oficiales del videojuego en un espacio permanente de filtraciones de información confidencial. La más reciente relacionada con el caza F-16.

F-16 y el sistema de misiles AMRAAM

Hace unos días en un hilo que discutía la historia y características del avión, un usuario contribuyó al debate aportando, entre los muchos documentos que compartió, información clasificada sobre el desempeño y funcionamiento del sistema de misiles AMRAAM utilizado por el monomotor desarrollado por la compañía estadounidense General Dynamics.

Acostumbrados como están, los moderadores de ‘War Thunder’ actuaron rápidamente para eliminar los documentos, que cómo se comprobó posteriormente, no llegan a alcanzar el estado de “confidencial”. No obstante, sí cuentan con el estatus de “acceso restringido”, al tratarse de parte del manual de operaciones del F-16, documentos que no se comparten abiertamente con el público.

War Thunder. Gaijin Entertainment.

Ya se han revelado otros documentos confidenciales

Esta no es la primera vez que la comunidad de ‘War Thunder’ se encarga de publicar documentos militares clasificados. Tan solo desde este verano se han filtrado en sus foros especificaciones de un tanque del ejército francés y datos secretos del blindado británico Challenger 2. En junio de 2022 también aparecieron documentos desconocidos en Occidente sobre el proyectil DTC10-125 de 125 mm, que emplean los tanques de batalla chinos Tipo 96 y Tipo 99.

Esta situación tan inusual es el resultado de las acaloradas discusiones que se generan en los foros del videojuego, donde algunos miembros de su comunidad (con acceso a ciertos documentos) deciden compartirlos para “ganar debates” o indicar dónde se equivocan los desarrolladores con la finalidad de reproducir con precisión el funcionamiento de los vehículos militares en el mundo real.

Y no será la última

Conscientes de que este tipo de filtraciones terminará por causarles un problema importante, en la desarrolladora Gaijin Entertainment han redoblado esfuerzos por frenarlas o eliminarlas lo antes posible. Sin embargo, al observar la frecuencia con la que se filtran datos militares en relación con el juego, es probable que esta no sea la última vez que suceda. Puedes informarte en los foros de la página oficial del título multijugador masivo gratuito multiplataforma para PC, PlayStation 4, Xbox One, Mac y Linux.