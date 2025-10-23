Tecnología
WhatsApp tiene 3.000 millones de usuarios y va a lanzar los nombres de usuario: puedes reservarlo, pero tendrás que correr
El nombre de usuario te permitirá iniciar sesión o dar tu contacto sin necesidad del número de teléfono, pero debe ser único
Hace tiempo que se conoce que WhatsApp está trabajando en una opción de nombres de usuario que permitirán iniciar sesión y darlos en lugar del número de teléfono para añadir un contacto. Cada uno de los 3.000 millones que utilizan la plataforma tendrá la opción de crear uno, pero deberá ser único, lo que complica mucho conseguir el que se quiera.
Simplemente, el hecho de que el despliegue de las novedades sea gradual -primero pasan por la beta, a veces se despliegan por regiones y, aunque sea globalmente, va a su ritmo- da facilidades a algunos usuarios frente a otros.
Buscando que el proceso sea más justo y ofrezca más oportunidades, WhatsApp ha desarrollado una función de reserva de nombre de usuario que, según informa WaBetaInfo, ya parece lista para su lanzamiento. Lo que también indica que la propia función de nombres de usuario debe estar a la vuelta de la esquina.
WhatsApp news of the week: WhatsApp is Working on a New Username Reservation System for Upcoming Early Access!— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 19, 2025
Catch up on our 7 updates this week covering WhatsApp beta across Android, iOS, and Desktop!https://t.co/eRfTQoGewwpic.twitter.com/4dCkls6wOA
La reserva de usuario estará disponible tanto en Android como en iOS, sin que haya referencia a otras plataformas como la versión web o las apps de escritorio. Durante esta fase, se podrán reservar nombres que cumplan con las normas establecidas por WhatsApp.
Los requisitos de los nombres de usuario en WhatsApp
Como siempre en estos casos, hay que cumplir ciertas condiciones. Alguna llamativa, según WaBetaInfo:
- Solo se pueden usar letras minúsculas, números, guiones bajos y puntos. Sí, no hay mayúsculas.
- No se pueden usar dominios ni formatos engañosos.
- Puede tener una longitud de entre 3 y 30/35 caracteres. El porqué de la variación en el límite máximo no se explica.
- No puede empezar ni terminar con un punto.
- Cada nombre de usuario debe ser único.
- No se podrá modificar una vez establecido.
3.000 millones de usuarios en busca de un nombre
La verdad es que, con una base de usuarios de 3.000 millones de personas, conseguir el nombre que se quiera va a estar reservado a unos pocos. Dado el carácter de la plataforma, es de esperar que muchos quieran emplear su nombre real en lugar de uno inventado, pero va a ser difícil. Los nombres de pila desaparecerán rápidamente y las combinaciones de nombre y apellido pueden dar más margen, dependiendo de si es muy común o no.
En cualquier caso, conviene estar atento a cuando WhatsApp despliegue la reserva de nombres de usuario para tratar de conseguir, si no el que se busca, uno que se asemeje o que pase por él.
Cómo acceder a la reserva de nombres de usuario cuando esté disponible
La opción aparecerá en el perfil del usuario dentro de los ajustes. Para llegar a ella, habrá que seguir estos pasos:
- Abre WhatsApp y toca en tu imagen de perfil, junto al menú de los tres puntos. Si estás en iOS, deberás pulsar en la rueda dentada situada en la parte inferior.
- Toca en tu imagen de perfil.
- A los campos actuales -nombre, info, teléfono y enlaces- se añadirá uno correspondiente al nombre de usuario. Ese será el apartado, pero debajo tendrás la opción de Reservar nombre de usuario. Toca en ella.
- Encontrarás una nueva pantalla con el mensaje ‘Los nombres de usuario llegarán pronto. Reserva el tuyo hoy’. Pulsa en el botón Reservar nombre de usuario.
- En la pantalla de esta sección, introduce el nombre de usuario que quieres y ¡suerte!
✕
Accede a tu cuenta para comentar
Previsión meteorológica