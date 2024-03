Xbox Partner Preview: reunimos y ordenamos todos los anuncios de una nutrida gala

La emisión del último Xbox Partner Preview, formato que utiliza la división de videojuegos de Microsoft para presentar sus nuevos títulos y actualizar el estado de los proyectos en desarrollo más esperados, ha estado repleto de novedades de la empresa y de editoras tan relevantes como SEGA, EA, Square Enix y muchos más. Durante los 30 minutos por los que se extendió la emisión, los espectadores tuvieron la posibilidad de anticiparse a los prometedores proyectos que llegarán a Xbox y Windows. Se han dejado ver títulos como ‘The Sinking City 2’ y ‘Creatures of Ava’, se ha revelado la fecha de lanzamiento para ‘Frostpunk 2’ y ‘Final Fantasy XIV Online’, se han ofrecido más detalles del próximo ‘Kunitsu-Gami: Path of the Goddess’ e incluso se mostró un anticipo de ‘S.T.A.L.K.E.R. Trilogy’. Si te perdiste la emisión, no pasa nada, porque a continuación puedes encontrar todas las novedades de la cita.

Final Fantasy XIV - Lanzamiento completo para Xbox Series X|S

En primer plano, Square Enix presentó un tráiler de ‘Final Fantasy XIV Online’, previo al anuncio de su lanzamiento el 21 de marzo. También, se anunció que una Starter Edition estará disponible a través de Xbox Game Pass Ultimate Perks por tiempo limitado, del 21 de marzo al 19 de abril de 2024. Asimismo, podrás empezar a jugar desde hoy con la Beta abierta que ya está disponible en Xbox Series X|S.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - Xbox Game Pass 2024

Capcom también estuvo presente en la emisión y aprovechó la ocasión para ofrecer un vistazo detallado sobre el próximo ‘Kunitsu-Gami: Path of the Goddess’, una experiencia para un solo jugador que se desarrolla en un universo con inspiración japonesa. Revelado por primera vez en junio del año pasado, se estrenará el mismo día de su lanzamiento en Game Pass, así como en Xbox Series X|S y Windows en una fecha sin concretar de 2024.

The Sinking City 2

Con un tráiler que muestra partes de la ciudad lovecraftiana de Arkham junto con sus nada agradables vistas, se presentó al público ‘The Sinking City 2’. La esperada secuela promete evolucionar sus terroríficas bases conforme guiamos a un nuevo personaje a través de la icónica ciudad, que se está inundando y ha levantado a algunos de sus residentes más abominables.

Persona 3 Reload: Expansion Pass

SEGA mostró los primeros detalles sobre el ‘Expansion Pass’ de ‘Persona 3 Reload’ que promete más trajes, música de fondo y contenido de historia extendido con ‘Episode Aigis -The Answer’, ahora rehecho con nuevos gráficos, características de calidad de vida modernizadas y todas las actualizaciones. El paquete de expansión estará disponible para los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate de forma gratuita como parte del programa Perks.

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy ya está disponible en Xbox

Como sorpresa, GSC Game World ha publicado ‘S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy’ para Xbox One y Xbox Series X|S. Se trata de un recopilatorio que incluye los tres primeros juegos de la franquicia ‘Shadow of Chernobyl’, ‘Clear Sky’ y ‘Call of Pripyat’. Todos se han desarrollado desde cero en base a sus originales, pero adaptando algunos elementos como los controles, para que los jugadores disfruten de una experiencia actualizada.

Tales of Kenzera: Zau

Surgent Studios y EA Originals mostraron un anticipo del próximo ‘Tales of Kenzera: Zau’, en el que podemos apreciar sus hermosas y engañosas tierras gracias a un nuevo tráiler narrado por Abubakar Salim. Del material también destaca cómo el gameplay intercambiable entre la máscara del sol y la de la luna puede influir en cómo atravesaremos este mundo. Su lanzamiento se producirá el 23 de abril de 204 para Xbox Series X|S y Windows.

Roblox – Prepárate para la llegada de Chucky

Durante el evento, otro de los invitados fue el estudio RocketRide Games, que reveló ‘Griefville: Survive the Nightmare!’ para ‘Roblox’. Se describe a sí mismo como una “escalofriante experiencia interactiva”, inspirada en las películas clásicas de horror de los años 80 y 90, con Chucky, el famoso Muñeco Diabólico en el centro de todas. Por suerte no tendremos que esperar para acceder al contenido, que ya está disponible en Xbox One y Xbox Series X|S.

Creatures of Ava

Los chicos de Inverge Studios presentaron su proyecto más reciente ‘Creatures of Ava’, donde aprenderás a entender y domesticar criaturas del planeta Ava, al mismo tiempo que les permites guiarte a través de varios ecosistemas, con la esperanza de salvar el planeta de una infección con el potencial de consumir la vida.

Monster Jam Showdown

Milestone y Feld Motor Sports, unirán fuerzas una vez más para lanzar ‘Monster Jam Showdown’, así que prepárate para tomar el control de los Monster trucks más icónicos, como Megaladon, El Toro Loco y Grave Digger en una nueva experiencia de carreras arcade todoterreno que según parece estará lista para llegar en algún momento de 2024.

The Alters

11-bit Studios también compartió nuevos materiales sobre su emotivo juego de ciencia ficción, que promete una combinación única de aventura, supervivencia y elementos de construcción de bases. Como Jan Dolski, jugarás como un simple trabajador que crea versiones alternativas de sí mismo en un intento desesperado por escapar de un planeta donde incluso los rayos solares pueden ser mortales.

First Berserker: Khazan

Basado en el universo de ‘DNF’ (Dungeon & Fighter), ‘The First Berserker: Khazan’ se centra en Khazan, un héroe traicionado en busca de venganza contra los que orquestaron su caída. Durante la transmisión del Xbox Partner Preview, Nexon brindó un vistazo a su feroz gameplay.

Frostpunk 2 - PC Game Pass 24 de julio

11-Bit Studios también mostró nuevos elementos de su próximo juego de supervivencia, ambientado 30 años después de que una tormenta apocalíptica devastará la Tierra y la transformará en un páramo helado. En ‘Frostpunk 2’ los jugadores deberán enfrentarse a una nueva amenaza mortal: la naturaleza humana y su insaciable sed por el poder. Llegará a PC Game Pass y Windows el 24 de julio de 2024.

Sleight of Hand

Por último, Riffraff Games presentó al público su próximo proyecto, ‘Sleight of Hand’, con un intenso tráiler cinematográfico. En este juego de sigilo en tercera persona de acción y espionaje los jugadores se infiltrarán en un antiguo aquelarre de brujas usando una baraja de cartas malditas en la ciudad de tabú, donde la magia ritual y los artefactos malditos distinguen a los que tienen poder de los que no lo tienen.