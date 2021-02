Évole sufre un ataque de cataplexia con Wyoming: “Esta enfermedad existe, y es jodida”

El periodista Jordi Évole visitó el programa de laSexta “El Intermedio” para promocionar el documental “Eso que tú me das”, la última entrevista con el cantante Pau Donés antes de morir, que se emite el domingo por la noche en la misma cadena. Todo bajo control, hasta que de pronto se comenzó a descontrolar.

Como siempre en tono jocoso y humorístico la charla, el Gran Wyoming quiso comentar con el periodista algunos de los temas que están en el candelero. Al preguntarle Évole sobre si había acudido el presentador a ver “Eso que tú me das” a los cines, por cierto el documental más visto de los últimos diez años, la conversación derivó a sobre si estaba “cagado” con la covid-19. “Cagado no, llevo bolsa”, respondió Wyoming, lo que derivó en un ataque de risa de Évole, de la que le costaba reponerse.

“¿Pero qué le pasa a este hombre? Te ríes como lloran los caballos. ¿Te quieres puto orientar?”, le inquirió.

Cuando Évole pudo recuperar algo de calma, explicó: “Tengo cataplexia y, a veces cuando te ríes, pierdes la musculatura. (...) Es una derivada de la narcolepsia, va en serio, me medico pero me haces mucha gracia y puedo hasta caerme al suelo. Además tú eres médico ¿no?”.

“Hacemos chistes o lo empalamos”

El presentador asintió y el invitado subrayó lo siguiente: “Hay mucha gente que sufre esta enfermedad, no me gustaría frivolizar, aprovecho para decir que existe y es jodida, en mi caso no es tan jodida, es un grado medio”.

Consciente de ello, Wyoming prosiguió: “Vale pues o no hacemos chistes o lo empalamos. ¿Qué te parece la situación con el motivo de Pablo Hasél?”.