¿Qué es la cataplexia, la enfermedad que sufre Jordi Évole?

Jordi Évole fue invitado al programa de ayer de ‘El Intermedio’, para promocionar el documental ‘Eso que tú me das’, la última entrevista al cantante Pau Donés antes de morir, y en un momento de la conversación con Wyoming sufrió un ataque de risa hasta el punto que terminó desvaneciéndose sobre la mesa.

“¿Pero qué le pasa a este hombre?”, le dijo Wyoming en tono cómico. “Ya está, tengo cataplexia y, a veces cuando te ríes, pierdes la musculatura. Es en serio. Es una derivada de la narcolepsia, va en serio, es una enfermedad que cuando te ríes a veces pierdes el tono muscular, yo me medico pero me haces mucha gracia y puedo hasta caerme al suelo. Esta enfermedad existe y es jodida, pero en mi caso no es tan jodida”, explicó

¿Qué es la cataplexia?

Como ha explicado Évole, la cataplexia deriva de la narcolepsia, un trastorno del sistema nervioso que causa somnolencia extrema y ataques de sueño durante el día. La cataplexia ocurre cuando se produce una pérdida repentina del tono muscular, haciendo que los músculos se relajen de forma brusca.

Los ataques de cataplexia suelen ser breves, no dejan ninguna secuela, y cuando finalizan se recupera la normalidad. Los episodios de cataplexia se dan de forma casi exclusiva en el contexto de la narcolepsia, por lo que es muy poco frecuente que se dé cataplexia sin narcolepsia.

Estos ataques son provocados por emociones intensas (el llanto, el miedo, la ira o la vergüenza). En muchas ocasiones, se da tras un ataque de risa, como ha sido el caso de Évole. La cataplexia y la narcolepsia están asociadas a la presencia de niveles bajos de la hormona orexina o hipocretina en el líquido cefalorraquídeo.

No es la primera vez que a Évole le ocurre algo así en televisión. En 2020, en ‘El Hormiguero’ sufrió uno de estos ataques tras comenzar a reír intensamente en pleno directo.