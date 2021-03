Ana Rosa Quintana carga contra Irene Montero: “Aquí no hay nadie que pueda repartir el carnet de feminismo”

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid decidió prohibir todas las convocatorias de manifestaciones para los días 7 y 8 de marzo en la región por la celebración del Día de la Mujer. Una decisión que la ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha digerido bien a pesar de que “como miembro del Gobierno” está “obligada” a cumplir “escrupulosamente” con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

“Hay quienes quieren negarnos el derecho a la calle que tanto nos costó conseguir. La calle para estudiar, para trabajar, para reivindicar y conquistar derechos”, criticó la ministra. Pero el enfado de Montero por el veto al 8M no se quedó ahí: “ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres, a la lucha feminista por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria completamente enfrasada”.

Estas duras palabras han hecho saltar a Ana Rosa Quintana durante su programa del viernes. La presentadora del espacio matinal de Telecinco ha cargado duramente contra la titular de Igualdad al asegurar que “aquí no hay nadie, y menos algunas de las que están hablando, que pueda repartir carnets de feminismo”. Ana Rosa tampoco se ha mordido la lengua y se ha explayado en su defensa sobre su visión del feminismo. “Es un modo de comportarse en la vida, de trabajar y de luchar por los derechos de las mujeres. El carnet de feminismo aquí no lo reparte nadie”, añadió la periodista.

Irene Montero también aseguró que “a nosotras no nos van a encontrar en esa criminalización del movimiento feminista” y que en el Ministerio de Igualdad van a encontrar “una oposición a esa España gris y machista” de la “extrema derecha” que quiere que las mujeres “vuelvan a sus casas”.