Cristina Pedroche: «Seré una especie de cupido en la villa de ‘‘Love Island’’»

Cinco solteros, cinco solteras, una villa de ensueño en Canarias, Cristina Pedroche, y una sola condición: estar siempre emparejado... , ¿qué más se puede pedir? Así de contundente es el planteamiento de «Love Island» el fenómeno internacional que estrena esta noche Neox a las 21: horas, y dónde encontrar el amor será el gran protagonista de un programa, que en palabras de su presentadora, «viene a revolucionar la parrilla televisiva».

El nuevo «reality-dating show», producido por Atresmedia TV y Boomerang TV, y basado en el formato original de ITV Studios y Motion Content Group, promete no dejar indiferente a nadie y nos tendrá pegados a la televisión observando a través de 65 cámaras robotizadas a cinco solteros y cinco solteras que convivirán 24 horas en una villa frente al mar en las Islas Canarias. Como alicientes, citas, juegos y más concursantes que irán entrando por sorpresa. Y todo con la imprescindible connivencia de los espectadores, que podrán tomar decisiones a través de la app oficial, y con la presencia de Cristina Pedroche como presentadora.

«Estoy muy emocionada, porque yo ya era fan de este formato. Creo que es un regalo para mí presentarlo», asegura a LA RAZÓN. Y es que nos promete «un programa divertido en el que nos vamos a entretener mucho y nos lo vamos a pasar muy bien», y no duda en asegurar que «Love Island», «viene a revolucionar la parrilla televisiva y las redes sociales». En cuanto a la implicación de los espectadores, Pedroche explica que estos «isleños» no serán los únicos protagonistas, porque «los espectadores (y me incluyo) también vamos a decidir muchas cosas, por eso es muy importante bajarse ya la app de Love Island España, porque vamos a poder tomar muchas decisiones que afectarán, y mucho, al destino de nuestros isleños».

Los cinco solteros y solteras que entrarán en "Love Island"

Los puntos de interés de «Love Island» son muchos, y su presentadora aclara que «no solo es estar presentes en cómo se forma una pareja y todos los cotilleos que puede haber alrededor, es que también veremos estrategias, porque no olvidemos que, al final, esto es un concurso y la pareja ganadora se llevará 25.000€». La ironía se instala entonces en Pedroche, que cuestiona: «Entonces, ¿será amor verdadero o interés? Hay que estar muy atentos, ja, ja». Y, ¿cuál será la labor de la presentadora? Nos detalla que su trabajo será triple: «Yo seré una especie de cupido en la villa; iré contándoles los juegos y retos que tengan que hacer y estaré en los fuegos para hacer o deshacer parejas; seré los ojos del espectador..., y también seré una confidente para los isleños si quieren compartir sus secretos conmigo».

«Love Island», con un novedoso formato en el que los espectadores disfrutarán de una emisión casi en directo, podrá verse al día siguiente en Neox, de domingo a jueves, y en Atresplayer Premium, con contenido exclusivo y un programa semanal los viernes. Además, en Youtube, el espacio contará con un canal específico con los mejores momentos. Su vocación internacional se verá reflejado en la emisión en Antena 3 Internacional. ¿Será posible que veamos cómo aparece el amor en la isla? «Sí y está más que demostrado», nos adelanta Cristina Pedroche, que asegura que «en otros países donde este formato ha sido todo un éxito, algunas de las parejas que ganaron siguen juntos y muy enamorados». En su labor de pseudo Celestina podremos ver nuevas facetas de la presentadora, que promete emocionarse «cuando se hagan parejas y se deshagan», pero que también «si estoy marcando unas reglas seré más seria y con autoridad». Ella, con el amor ya en su vida y teniendo claro que no iría «a un reality nunca», se llevaría a una isla «un buen libro que me hiciera soñar: alguno de Elísabet Benavent o Patricia Benito».