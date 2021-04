La terrorífica “broma” de la televisión iraquí que ha escandalizado al mundo

La escena está dando la vuelta al mundo, aunque Youtube ya ha retirado el vídeo de la plataforma. En cambio, esto no ha evitado que en redes sociales se sigan compartiendo las reacciones a la última broma de la televisión iraquí, con la que pretendían “visibilizar una realidad social”, pero que ha acabado causando una oleada de críticas. Todo sucedió en el programa Tannab Reslan, especializado en grabar bromas de cámara oculta a famosos de Irak en el canal Asia TV.

En el vídeo se ve cómo un grupo de actores preparan un secuestro ficticio para gastar una «broma» a la actriz Nessma. En este secuestro participaron varios actores haciéndose pasar por yihadistas. La actriz de 60 años fue engañada, siendo invitada inicialmente a un campo de refugiados para ofrecer ayuda. Pero el estallido de una «bomba» cambia el rumbo de los acontecimientos y unos supuestos terroristas yihadistas la secuestran.

La actriz entra inmediatamente en pánico, ya que como han confirmaban desde la organización del programa, ella no sabía absolutamente nada. Histérica y llorando en el suelo los actores le colocan una venda en los ojos y un chaleco bomba en el torso. En todo momento la actriz les ruega clemencia e incluso llega a referirse a su difunto hermano. La actriz, llega a perder la estabilidad y parece que se va a desmayar cuando el director del programa decide confesarle que se trataba de una broma, una broma que ha escandalizado al mundo.

La actriz posteriormente ha reconocido que no le importa haber sido víctima de este montaje, ya que entiende que el fin es visibilizar la realidad de las víctimas. Sin embargo, dicho argumento no ha evitado que se multipliquen las denuncias y reacciones en redes sociales por semejante barbaridad televisiva. Así, han sido numerosos los espectadores que han pedido la cancelación del recién estrenado programa por jugar con un tema ante el que Irak debería mostrarse mucho más sensible.