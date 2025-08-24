Antena 3 lidera el sábado con 'Atrapa un milón' y triunfa en prime time

Antena 3 vuelve a consolidarse como la televisión más vista de la jornada del sábado al alcanzar un 11% de cuota de pantalla, superando a su competidor directo por +4,6 puntos. La cadena de Atresmedia no solo lidera en el cómputo general, sino que también es la favorita de los espectadores en Sobremesa (17,6%), Prime Time (10,4%) y Late Night (10,6%). Entre las emisiones más destacadas se encuentran ‘Antena 3 Noticias 1’, ‘Antena 3 Deportes 1’ y ‘La ruleta de la suerte’, todos líderes en sus respectivas franjas, junto a ‘Atrapa un millón’, que brilló en la noche del sábado.

Por su parte, en laSexta, la emisión más vista fue ‘laSexta Noticias 14H’, que reunió a 462.000 espectadores de media y alcanzó 1,1 millones de espectadores únicos. Además, se impuso a sus rivales directos con un 7,4% de cuota, aventajándolos en +0,4 y +3,9 puntos.

El grupo Atresmedia también se impuso en el conjunto de la jornada con un 23,4% de share, situándose nuevamente por delante de su competidor principal pese a contar con un canal menos. El concurso presentado por Manel Fuentes consiguió un 10,6% de share medio y fue lo más visto de la noche del sábado, con 845.000 seguidores y más de 2,1 millones de espectadores únicos. Además, lideró entre mujeres (13,3%) y en gran parte de los territorios, destacando en Castilla y León con un 16%. ‘Antena 3 Noticias 1 fin de semana’ con Matías Prats fue lo más seguido de la televisión al firmar un 22,9% de cuota y reunir a 1,8 millones de espectadores de media, con un alcance de más de 2,8 millones de espectadores únicos. Por la noche, ‘Antena 3 Noticias 2 fin de semana’ también lideró con 11,8% de share. Tras los informativos, Multicine 1 con ‘El marido equivocado’ fue líder absoluto con un 12,2% de cuota y cerca de 1 millón de espectadores.

El concurso de Jorge Fernández alcanzó un impresionante 20,1% de share, liderando con autoridad y superando a sus rivales en más de 16 puntos. Con 1,3 millones de espectadores de media y 2,3 millones de espectadores únicos, se convirtió en el programa más visto del día y logró el Minuto de Oro.