Tenso cara a cara entre Javier Negre e Irene Montero en un colegio electoral

Si hace unas semanas Javier Negre volvía a ser noticia por su último desencuentro con Youtube, hoy ha visitado el colegio electoral en el que votaba Irene Montero para formularla varias preguntas. El periodista, ataviado con la mascarilla de su nueva televisión por Internet «Estado de Alarma TV».

La Ministra de Igualdad se disponía a hacer la cola para votar cuando era sorprendida por Negre. «¿Señora ministra, ha dejado a sus hijos a cargo de la niñera que presuntamente pagamos todos los españoles?», ha lanzado el periodista. Montero ha evitado la pregunta afirmando que «que intentéis amedrentar a la gente que está ejerciendo su derecho al voto...», cuando Negre le ha interrumpido aclarando que «no, le he preguntando. Usted está siendo investigada por presunta administración desdeal». «Que no te tenemos miedo. Ni a ti ni a nadie de la extrema derecha mediática», ha proseguido la Ministra.

Irene Montero le ha plantado cara a la ultraderecha dos veces hoy: primero, a su cloaca mediática que ha ido a acosarla a su colegio electoral, y después en las urnas 📩#4MQueVoteLaMayoría pic.twitter.com/BY7slBpUxT — PODEMOS (@PODEMOS) May 4, 2021

Unidas Podemos, en su cuenta oficial de Twitter no tardaba en reaccionar a lo sucedido, argumentando que «Irene Montero le ha plantado cara a la ultraderecha dos veces hoy: primero, a su cloaca mediática que ha ido a acosarla a su colegio electoral, y después en las urnas».

En declaraciones a ElPlural.com Javier Negre ha justificado su intervención: «Me encontraba en la vía pública. Me he acercado la ministra y le he hecho las preguntas que le debería de hacer cualquier periodista». «Podemos ha convertido algo normal como son las preguntas incómodas que hace un periodista a una ministra en el libre ejercicio de su libertad de prensa en un falso caso de acoso», ha añadido Negre en su propia defensa.