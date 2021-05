Ayuso en “Salvados”: los carteles de Vox, el apodo de IDA y el perro de Esperanza Aguirre

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, permitió este domingo que el programa de laSexta “Salvados”, presentado por Gonzo, se “infiltrara” en su campaña electoral antes de las elecciones del 4-M, que ganó de manera brumadora. La entonces todavía candidata no tuvo ningún problema en mostrar la maquinaria que la ha llevado al éxito y mucho menos en contestar las preguntas del periodista que versaron sobre las cuestiones que han rodeado a Ayuso durante su mandato anterior: los carteles de Vox en el Metro de Madrid, la cuenta de Twitter del perro de Esperanza Aguirre, el apoyo de IDA que le persigue y la famosa factura de su estancia durante la pandemia en un apartahotel de lujo de la cadena Room Mate Group.

Cronológicamente, Gonzo le preguntó a Ayuso por sus comienzos en la política, en la que llevó la comunicación política del Partido Popular y los rumores llegaron a decir que era la encargada, o “comunity manager” que estaba detrás de la cuenta de Twitter del perro de Esperanza Aguirre, “Pecas”. “No es verdad”, quiso aclarar la entrevistada, que narró que lo que sucedió en realidad es que durante la campaña electoral salió una conversación sobre que “en otros gobiernos, tienen mascota los presidentes y se les hacen cuentas en clave de humor”. En esa charla informal sugirió “que podíamos hacer la del perro de Esperanza Aguirre, entonces presidenta”. Según Díaz Ayuso la conversación no llegó más allá, pero poco después alguien “escribía, la mantuvieron y actualizaron, pero no tuve mucho que ver”.

La predidenta en funciones aclaró que todo se debía a una campaña más desde la izquierda “para acomplejarme y minusvalorarme, para acobardarme. Siempre cuestionaban todo: cómo vestía, cómo hablaba, todos los días constantemente”. En esa línea también aclaró el apodo de IDA que la ha perseguido y que corresponde a las siglas de su nombre. “El acrónimo ‘IDA’ se creo desde el departamento de Iván Redondo, para dejarme de desquiciada”, dijo Ayuso.

Sobre sus posibles pactos con Vox (recordemos que es antes de saber que no los necesita), y la polémica d elos carteles en el Metro de Madrid sobre los Menas, Díaz Ayuso cree que “es falso, es un error que puede provocar odio, es preocupante y es mentira”, y matizó que “si necesito su apoyo buscaré puntos de encuentro y los otros los dejaré fuera”. También quiso dejar clara su opinión sobre el líder de la formación: “Yo creo que Abascal no es extrema derecha porque lo he conocido en el País Vasco, cuando miraba los bajos de su coche y tenía que ir a examinarse con escoltas. Cuando conoces a alguien que su origen es éste, si él es extremo, cómo eran los que querían pegarle un tiro en la nuca, los que pactan con Podemos”.

Otra de las cuestiones polémicas alrededor de Ayuso fue la de que decían que se negaba a enseñar la supuesta factura de su estancia durante más de dos meses en un apartahotel de la cadena Room Mate Group.