Himar González (’Antena 3′), sobre la enfermedad que superó: “En 48 horas te despides de este mundo”

Himar González es la meteoróloga que presenta ‘El Tiempo de Antena 3′ durante los informativos del fin de semana. El pasado mes de diciembre, tuvo que ser ingresada en un hospital de Madrid a causa de una enfermedad que le tuvo algunas semanas sin poder presentar el mencionado espacio. Ahora, en una entrevista con la revista ‘Semana’ ha contado cómo fue aquella dura vivencia que pudo costarle la vida.

La presentadora canaria relató en su Instagram su ingreso, evolución y mejoría a través de las redes sociales, donde recibió muchos mensajes de cariño y apoyo para superar la enfermedad. No obstante, no desveló qué enfermedad había provocado su ingreso hospitalario, aunque ahora, en ‘Semana’, sí lo ha contado.

“Tuve septicemia. Es una infección que una vez que pasa a la sangre es muy peligrosa porque en 48 horas, aproximadamente, ya te despides de este mundo”, cuenta a la mencionada revista. Himar González contrajo la enfermedad en plena segunda ola del coronavirus, por lo que “era aconsejable no acudir a urgencias porque todavía la situación no estaba muy bien”.

Entonces, tras tener 40 de fiebre, decidió no ir a urgencias, pero al segundo día con fiebre, al ver que no bajaba su temperatura corporal, decidió acudir a un centro médico: “Estuve con 40 de fiebre y no me bajaba nada. La doctora me auscultó un poco, me puso unos antibióticos y me hizo unos análisis. No me dijo lo que era y luego ya salió un poco de todo”.

Gracias a esta decisión, evitó un trágico final porque, según ella misma reconoce, se trata de una enfermedad “muy peligrosa”: “Estaba muy mal, la sangre la tenía muy mal. La septicemia al final te afecta a todos los órganos y te paraliza. Me dijeron que llego a ir 24 horas más tarde y no podrían haber hecho nada por mí”.

Totalmente recuperada y con la enfermedad ya superada, desveló las secuelas que le dejó: “Tuve una caída brutal de cabello, brutal. Casi me quedo calva Recuerdo a mi peluquero de Antena 3 quedarse con mechones enteros de pelo en la mano”.

Como enseñanza, la enfermedad fue para ella “un recordatorio más de que estamos aquí, de que hay que vivir el hoy porque el mañana no se sabe”.