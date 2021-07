“Impresentable”: Un conocido ex-corresponsal de TVE denuncia lo ocurrido con el Telediario

“Me estoy aficionando a los informativos de las 15h de las cadenas privadas”, ha asegurado el veterano periodista, ex corresponsal de Bruselas, en una conocida red social. La polémica está clara: el aterrizaje de los Juegos Olímpicos a RTVE ha traído una fuerte colisión en la parrilla de las principales cadenas y eso ha sacudido a los espectadores y cómo no a los ex trabajadores de la empresa como es el caso de José Ramón Patterson.

El motivo del enfado de Patterson fue el cambio del Telediario, que fue sustituido por la emisión de un partido de baloncesto. Para ser exactos, La 1 de TVE creyó correcto suspender las noticias para emitir la victoria de la selección española de baloncesto frente a Japón. Patterson no dudó en cuestionar el servicio público de la cadena. “Pues a mí, que TVE suprima el Telediario de las 15.00 horas para transmitir un partido de baloncesto me parece impresentable”. “¿Dónde empieza y dónde acaba la función de servicio público?”.

Pues a mí, que #TVE suprima el Telediario de las 15 h para transmitir un partido de baloncesto me parece impresentable. Para eso está el canal Teledeporte. ¿Dónde empieza y dónde acaba la función de servicio público? — José Ramón Patterson (@joseramonpatter) July 26, 2021

Son muchas las respuestas que ha tenido el tuit, destaca la de Raquel Martínez, presentadora de los servicios informativos de RTVE que ha hecho alusión a la falta de derechos del canal 24 horas para emitir imágenes del evento. “Sí, porque por el Canal24h tampoco se podría: no tenemos derechos y por eso damos toda la información de los Juegos Olímpicos de Tokio en fotos”.

Sí, porque por el Canal24h tampoco se podría: no tenemos derechos y por eso damos toda la información de los Juegos Olímpicos de Tokio en #fotos — Raquel Martínez (@RaquelMtnez_tv) July 26, 2021

El mensaje del que fuera cinco años corresponsal en Bruselas ha tenido mucho eco en las redes.